Chivas Femenil mostró su peor rostro en el primer tiempo de la Semifinal de Ida contra el América; sin embargo, el entrenador Antonio Spinelli reveló lo que hizo en el vestidor para cambiar esa imagen, comprometiéndose a que su equipo se esmerará al máximo para eliminar a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca.

“(Debemos) Sostener lo que hicimos en el segundo tiempo, entender que estamos en igualdad de condiciones, somos dos equipos que terminamos con la misma cantidad de puntos, uno es el equipo más goleador del campeonato (América), el otro es el equipo menos goleado del campeonato (Chivas). Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, el futbol se define por detalles.

“No podemos equivocarnos y salir como salimos en el primer tiempo. El futbol y las circunstancias nos dan una segunda oportunidad y vamos a ir a dejar la piel al Azteca, porque nos queremos traer esa clasificación para que el 27 de noviembre festejar el tercer título de Chivas”, prometió el estratega en conferencia de prensa.

El Tano dejó en claro que la actitud que mostraron sus futbolistas fue el principal problema por el que recibieron dos goles en los primeros 45 minutos; sin embargo, reveló cómo lo solucionó y aseguró que de durar un poco más el partido, se hubieran llevado ventaja para la Vuelta.

“Hablamos bastante. No hablamos de lo táctico, sino de lo actitudinal. No podíamos seguir en esa postura ante el juego. Nos preparamos cuatro meses desde que llegue´, junto a las jugadoras, trabajamos a destajo para este tipo de partidos y sentimos que es el momento de un quiebre. No hablo del título, me refiero a la construcción del cómo conseguir el título.

“Desde que llegué no perdimos ninguno en casa. Lo que planteamos es que, si salíamos a jugar con esa misma postura, no teníamos chance de revertir esta serie. El equipo demostró que tiene corazón, garra y ganas de romper el cascarón, de crecer y de consagrarse como equipo grande, que ya lo es, pero con todas las letras. Creo que si el equipo seguía empujando y el partido duraba 10 minutos más, nos llevábamos una ventaja al Azteca”, concluyó el estratega argentino.

¿Cuándo se jugará el partido de Vuelta entre Chivas Femenil y América?

El Guadalajara deberá visitar a las Águilas a la cancha del Estadio Azteca el próximo domingo 19 de noviembre en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál resultado requiere Chivas Femenil para avanzar a la Final?

El chiverío empató a dos goles contra las Águilas en el primer episodio de la serie, por lo que requiere de un triunfo, por cualquier marcador para avanzar al duelo por el campeonato. Cualquier empate o derrota, lo deja eliminado.