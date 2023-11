Chivas está por comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2023 contra los Pumas; sin embargo, ha aparecido un nuevo y sorpresivo problema en el panorama de Fernando Hierro debido a que Veljko Paunovic ha evadido las pláticas para renovar su contrato con el Rebaño, mismo que concluirá este mes de diciembre.

El estratega serbio llegó al Guadalajara llegó en el mes de noviembre del 2022 para tratar de revolucionar al conjunto rojiblanco, logrando llevarlos hasta la Final del Clausura 2023 contra Tigres y ahora los catapultó para llevarlos a la Liguilla al calificar en quinto lugar; sin embargo, su continuidad pende de un hilo.

Según reveló el reportero de Claro Sports, José María Garrido, el entrenador del chiverío ha dejado en suspenso su permanencia en el banquillo del conjunto de la Perla de Occidente desde hace dos semanas, lo que ha puesto a temblar a la directiva de Amaury Vergara y Fernando Hierro, quienes desean que permanezca como líder del proyecto en el Rebaño Sagrado.

“La continuidad de Veljko Paunovic como director técnico del conjunto rojiblanco está en suspenso. ¿Por qué lo digo? Porque su contrato se acaba al término de este torneo y todavía no se han dado los pasos para pensar que su continuidad puede darse.

“Me cuentan que cuando la gente de Guadalajara se acerca para tocar base, preguntarle a Veljko: ¿qué te parece si hacemos un análisis hasta ahorita de cómo están las cosas antes de que termine el torne?’ Eso fue hace un par de semanas. Cuando le hablan del proyecto a futuro, Paunovic les para el tren. ‘Cuando termine el torneo, platicamos’”, reveló el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué se quiere ir Paunovic?

“No está seguro de seguir. Me cuentan que Paunovic no está del todo contento con la idiosincrasia del atleta mexicano. Hay jugadores, de los líderes del plantel que aunque Paunovic sale y cada que habla de él dice maravillas, no le gusta que en el gimnasio no hace lo que le corresponde. El tema del manejo interno del club en el tema de los indisciplinados, porque primero los expusieron y después echaron mano de ellos.

“Paunovic se ha tenido que comer un mundo de críticas, porque primero se tuvo que comer sus palabras y eso lo deja muy mal parado, porque la decisión de él era que no vuelven más esos jugadores y después regresaron, primero por las necesidades del equipo como por la presión de Fernando Hierro para cotizarlos y no venderlos en una cotización más baja. Me han dicho trabajadores de Verde Valle que ya lo ven incómodo, lo ven forzado en los trabajos”, concluyó el mismo Garrido.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.