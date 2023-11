Matías Almeyda es por mucho el entrenador más exitoso en la historia reciente de Chivas, solamente detrás del Ingeniero De la Torre que dominó el futbol mexicano en la época del Campeonísimo, por lo que todos quieren comparar a Veljko Paunovic con el timonel argentino, quien salió en defensa del serbio.

El Pelado es una leyenda del Guadalajara debido a que en aproximadamente logró levantar cinco trofeos, el de Liga Mx, la Concachampions, una Supercopa Mx y dos Copas Mx, por lo que es el gran referente de la actualidad en la afición rojiblanca que anhela una nueva etapa como la del sudamericano.

Sin embargo, el ahora entrenador del AEK Atenas de Grecia explicó que su legado ya está en la historia y ahora se deben de enfocar en el presente y el futuro, por lo que Almeyda pidió que se le apoye y se le respalde a Paunovic en su gestión en donde también está escribiendo su propia historia.

“Eso está mal (las comparaciones), son tiempos diferentes. Es como comparar a Maradona y a Messi, nosotros mucho más abajo. Lo que está, ya está porque no pueden, por más que les moleste a algunos, no pueden sacar los títulos, no pueden borrar la historia, la historia está escrita, está sellada. ¿Comparar para qué? ¿Para hacerle daño al que está actualmente? Hay que respaldarlo”, aseguró el Pelado a TUDN.

Estadísticamente, el ciclo de Paunovic ha sido más efectivo que el comienzo del de Matías Almeyda; sin embargo, al europeo le ha faltado el título, por lo que está en búsqueda de conseguirlo y hacer una historia nueva y ajena a lo que entregó el argentino.

Paunovic ha recordado a Almeyda

Durante su gestión, el entrenador serbio ha mencionado en algunas ocasiones al Pelado, destacando el legado que ha dejado a la institución el argentino, además de que insinuó que le pediría consejos para encarar la Final contra Tigres, por lo que es un personaje presente en Paunovic.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas tiene asegurada su participación directa en la Liguilla, por lo que tras la Fecha FIFA y la semana del Play-In, regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final contra los Pumas.