Hablar de Matías Almeyda es hablar de la época más importante en la historia de Chivas, después del Campeonísimo; sin embargo, el entrenador argentino rompió el silencio y aseguró que el ganarlo todo con el Rebaño fue perjudicial para él debido a que incomodó a algunas personas.

El Pelado arribó al Guadalajara en septiembre del 2015 con la consigna de alejar por completo a los tapatíos de la zona de descenso; sin embargo, el argentino transformó a la institución en una potencia de la Liga Mx y prueba de ello es que disputó siete Finales en aproximadamente dos años y medio de gestión.

Sin embargo, una serie de diferencias entre Matías Almeyda con la directiva habría roto la relación y ocasionado la salida de ese equipo que pudo gestar una época en la institución rojiblanca, por lo que el sudamericano considera que le causó mucho daño el ganarlo todo con los de la Perla de Occidente.

“Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero digo qué daño me hice en ganar. Fue un gran daño (…) Molestó que haya ganado. El que le molestó, sabe o a los que les molestó. De hecho, yo nunca más hablé de él, nunca. Me fui y nunca hablé nada.

“Molestó que yo haya hablado a los jugadores que se tenían que hacer respetar. A algunos les molestó, pero mi consciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante, han sacado conjeturas de todo tipo”, declaró el Pelado a TUDN.

¿De quién habla Matías Almeyda?

El estratega argentino no quiso aclarar y decir el nombre de la personas o las personas a las que se refiere; sin embargo, se intuye que se refiere a José Luis Higuera, quien fue el encargado de sacarlo e inclusive de despedir a los jugadores que estaban con él en el redil.

IMAGO 7

¿Cuáles títulos consiguió Matías Almeyda con Chivas?

El Pelado rompió el ayuno de diversos títulos que existía dentro de la institución, ya que consiguió un título de Liga, un título de Súpercopa, una Concachampions y dos Copas Mx, por lo que se ganó el pase al Mundial de Clubes, que ya no dirigió el argentino e inclusive a la Copa Libertadores, pero el Rebaño no participó por la diferencia de calendarios entre las competencias.