Chivas Femenil es una de los grandes protagonistas que tiene la Liga MX debido a que son terceras en la tabla general de posiciones. Por otro lado, para esto Blanca Felix, portera de las Rojiblancas, ha sido clave para ayudar a las dirigidas de Antonio Spinelli. A su vez, la jugadora afirmó lo que muchos piensan de ella en el Guadalajara.

A lo largo de los últimos años, el Rebaño Sagrado se ha destacado de la mejor manera en la rema femenil ya que lograron ser campeonas en el Clausura 2022. Para quedarse con ese campeonato, la actual portera del Guadalajara fue clave debido a que atajó un penal a Charlyn Corral en la definición del certamen.

En diálogos con Milenio, Blanca Felix comentó que ese momento fue único porque ve los videos y se emociona. “He vivido cosas inolvidables, pero me quedo con el penal (de Charlyn Corral que significó el título para Chivas en el Clausura 2022). En el momento quizás no escuche tan fuerte como reventó el estadio, pero cuando veo el video me cae el veinte. Es impresionante, yo nunca había visto un penal tan celebrado como ese y ahí es cuando digo ‘ha valido la pena todos los esfuerzos’. No me gusta la palabra sacrificios, pero al final sí dejas de lado muchas cosas para seguir cumpliendo tus sueños. Creo que me quedaría con ese momento”, recordó.

Por otro lado, la guardameta afirmó que es una gran aficionada Chivas y afirmó lo que muchos piensan de ella al decir que no se ve en otra institución. “Cuando quedé en Chivas fue una ilusión, un sueño muy grande. Sabía que había llegado como tercer portera, pero me dije ‘estoy en el lugar donde quería estar. Ahora enfócate en debutar’ y cuando debuto fue un sentimiento de ´lo logre´. Pero esto apenas comienza”, relató.

Blanca Felix afirmó que no se ve en otro equipo no sea Chivas Femenil.

Y agregó: “En ese momento dije llegar aquí no es lo más difícil sino ganarme un lugar, pero es un sueño hecho realidad el hecho de debutar en profesional y hacerlo en el equipo de tus amores. No me veía en otra parte más que en Chivas y haberlo logrado es un sentimiento que no puedo explicar”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil viene de superar por 2-1 a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Por otro lado, las Roijblancas volverán a ver acción el próximo viernes tres de noviembre cuando enfrente a Pachuca por la jornada 17 del Apertura 2023 de la Liga MX.



¿Cómo marcha Chivas Femenil en la Liga MX?

Como decíamos, Chivas Femenil es una de los grandes protagonistas del Apertura 2023 de la Liga MX. Debido a esto, actualmente son terceras con 39 puntos en la tabla general de posiciones.