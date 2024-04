En el gremio futbolístico se dice que una lesión de ligamento cruzado anterior es una de las más graves del deporte, en donde incluso la recuperación es más tardada que en una fractura, por lo que la portera de Chivas Femenil, Celeste Espino reveló lo que pensó durante su lesión.

El 22 de marzo del 2023, el Club Deportivo Guadalajara dio a conocer que la cancerbera rojiblanca sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en un entrenamiento, la cual se tenía prevista que la permitiera regresar a las canchas después de nueve meses.

Sin embargo, la recuperación tardó más de lo previsto; sin embargo, Celeste se sobrepuso a todo y después de once meses de ausencia en el Circuito Rosa, volvió a jugar con Chivas Femenil el 4 de marzo frente a las Centellas del Necaxa; sin embargo, nunca pensó en el retiro o algo similar pese a lo delicado y tardado del proceso de recuperación.

“Cualquier lesión es difícil, es un proceso totalmente diferente cada una en particular. Hubo una que no me dejó tanto tiempo fuera de las canchas y otra que sí, tuve que aprender a vivir con eso y superarlo, porque en mi cabeza no estaba el darme por vencida”, declaró Espino en palabras para la Selección Femenil en Instagram.

Su calidad bajo los tres postes le permitió ser tomada en cuenta por el entrenador Pedro López para la gira de partidos amistosos en Estados Unidos, en donde la Selección Femenil de México enfrentará a Colombia el 6 de abril y a Australia el 9 del mismo mes.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Pumas del Clausura 2024?

Ante la pausa por la Fecha FIFA, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el próximo sábado 13 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para medirse a las Pumas, en un duelo que se disputará en punto de las 12 del día.