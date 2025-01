Ayer por la tarde Chivas Femenil volvió a tener acción en la Liga MX y empató 1-1 contra Cruz Azul en la jornada cuatro. Tras la igualdad contra la Máquina, la afición rojiblanca se molestó con el equipo y estalló contra Antonio Contreras.

Sin duda la igualada en el día de ayer sorprende debido a que el Guadalajara no pudo vencer a uno de los equipos más débiles del torneo. No hay que olvidarse que las Cementeras no lograron clasificar a la última Liguilla.

Antonio Contreras es sin duda uno de los grandes responsables de este resultado contra Cruz Azul, pero sorprendió con sus declaraciones en conferencia de prensa. “Es otro empate, pero siempre hay que ver el vaso medio lleno. No hemos perdido, y eso es lo más importante. Son ya cuatro partidos sin derrota, y eso tiene un valor. Estuvimos desordenados, pero en la segunda parte vimos una mejor versión”, expresó el español en conferencia de prensa.

Y agregó: “Cambiamos el sistema y las jugadoras que entraron, como Gaby y Choco, dieron la cara. Creo que terminamos el partido con una buena actitud y podríamos haber ganado, aunque también reconozco el buen trabajo de Cruz Azul. La Liga se está poniendo interesante, pero es importante que la gente se dé cuenta del trabajo que están haciendo los rivales”.

Tras el partido, la afición de Chivas Femenil estalló contra jugadoras y cuerpo técnico en las redes sociales del equipo. “¿Te acuerdas de Quino? Volvió Bart, en forma de español. Y me decían que no era el Quino nomás en otra nacionalidad”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “Por favor díganle al DT que Montero de recuperadora te ofrece más que de central, ya que utilice a sus refuerzos“.

Encuesta ¿Quién es el culpable del empate de Chivas Femenil ante Cruz Azul? ¿Quién es el culpable del empate de Chivas Femenil ante Cruz Azul? Jugadoras Nelly Simón Antonio Contreras Todos YA VOTARON 8 PERSONAS

Así estalló la afición de Chivas Femenil