Chivas Femenil se mantiene como uno de los mejores clubes de todo el futbol mexicano y ahora deberá solventar una nueva prueba de fuego en el Circuito Rosa cuando se enfrente al América en una edición más del Clásico Nacional, en donde el entrenador Antonio Spinelli mandó un mensaje de cómo planteará su partido.

El estratega del Guadalajara dejó en claro que el choque contra las Águilas será una prueba difícil de superar debido a las cualidades que muestran las azulcremas, además de ser las actuales campeonas del balompié mexicano.

Sin embargo, el Tano dejó en claro que al chiverío no le inquieta ni le incomoda el enfrentarse al América, dejando en claro de que no le teme a ningún equipo de la Liga Mx, aunque sí les tienen respeto, por lo que saldrán a proponer el partido tal y como lo han hecho contra todos los rivales que ha enfrentado.

“Nos vamos a encontrar al último campeón, pero vamos a ese partido a jugarlo, no vamos de espectador (…) Sentimos que no somos menos que nadie, ni nos sentimos que somos más que nadie. Miedo a ninguno, respeto a todos y no falta la excepción al América, que conocemos sus bondades y fortalezas”, declaró Spinelli en conferencia.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas Femenil y América de este Apertura 2023?

El partido en el que se enfrentan los dos clubes más importantes de México se disputará el próximo domingo 17 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca, duelo que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.