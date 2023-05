El arbitraje es un tema polémico y recurrente en todas las competencias de futbol profesional y en México no es la excepción y aunque en Chivas Femenil siempre se han manifestado como un club respetuoso de esos temas, su entrenador, Juan Pablo Alfaro, explotó contra el trabajo de las y los colegiados que pitan en el Circuito Rosa.

Tras el partido que concluyó en empate a un gol contra Tigres Femenil, el Pato salió molesto por el desempeño de la silbante Karen Hernández, por lo que dejó en claro que la Liga Mx Femenil debe poner más atención y capacitar de mejor manera a sus árbitros, aunque dejó en claro que los clubes deben de facilitarles la labor.

“Del arbitraje, no me gusta hablar de eso, porque entiendo que se puede equivocar para los dos lados, me queda claro, pero me gustaría que hubiera más nivel. Creo que es un área de oportunidad de ellos. El nivel de la Liga está creciendo, porque los partidos son intensos y los obliga a prepararse mejor en todos los sentidos. Sí hay área de oportunidad para que puedan mejorar.

“Estamos para apoyarlos, pero me ganó la desesperación porque sentí que no nos estaba siendo parejo para los dos lados. Es mi punto de vista en la calentura del partido, pero no es que tenga un reclamo, pero sí pueden mejorar. Nosotros queremos apoyarlos, porque también dentro de la cancha las jugadoras y nosotros fuera de la cancha, tenemos que entender y ser empáticos con ellos, pero se podría mejorar el nivel del arbitraje”, declaró Alfaro en conferencia.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas Femenil y Pachuca?

Tras dejar escapar el triunfo en el Volcán contra las Amazonas, el Rebaño regresará a casa para encarar su próximo compromiso que ahora será contra Pachuca en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse el próximo lunes 8 de mayo en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.