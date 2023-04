Chivas cerró su participación en la fase regular del Clausura 2023 de la Liga Mx como uno de los mejores clubes de todo el futbol mexicano; sin embargo, sufrió tres descalabros contra Toluca, Puebla y América, en donde el entrenador rojiblanco, Veljko Paunovic, mandó un contundente mensaje a los Diablos y las Águilas.

El estratega del Guadalajara reconoció que esas derrotas fueron dolorosas para el conjunto tapatío, por lo que está convencido de que las distancias entre estos equipos y el Rebaño han desaparecido y no los superarán tan fácil en la Liguilla, aunque dejó en claro que tampoco se siente superior a ellos.

“Hay una mejora obvia y evidente, pero también hay mucho espacio por mejorar. Siempre busco y me enfoco en qué campos podemos mejorar y hacer más para que este grupo, que es uno de los mejores con los que he trabajado, podemos ayudarle más. Todavía no hemos llegado al techo.

“Mirando hacia atrás, lo que mejor revela es que cuando pasamos con Toluca y América, nos ganaron y no estábamos a su altura, nos dieron una lección y a esta altura del campeonato, los alcanzamos. No digo que somos mejores, pero estoy seguro que estamos en mejores condiciones para competirles, porque es lo que importa ahora”, explicó en conferencia de prensa.

¿Cuándo jugará Chivas en los Cuartos de Final?

Tras confirmarse la calificación directa del chiverío a la Liguilla, el conjunto rojiblanco tendrá semana y media de descanso antes de regresar a la actividad oficial, por lo que su debut sería hasta el 10 u 11 de mayo, en calidad de visitante, para cerrar en el Estadio Akron el 13 o 14 de mayo.