Chivas es uno de los clubes más importantes de México y es por eso que internamente en la institución se prioriza que los jugadores demuestren y ejemplifiquen muchos valores como el respeto, situación que un futbolista histórico rojiblanco no cumplió al supuestamente ofender gravemente a Jorge y Amaury Vergara.

Gabriel Tamayo, periodista de Los Líderes, entrevistó a José Luis Higuera, exdirectivo del Guadalajara, quien reveló que Rodolfo Pizarro salió de la institución tapatía debido a una situación personal del futbolista con los propietarios, lo que ocasionó que se terminara su ciclo como rojiblanco de manera abrupta tras conseguir el título de la Concachampions 2018.

“Son ciclos y todo el mundo lo sabe, hubo una indisciplina, una situación muy personal con Jorge y con Amaury, que creo que no era correcta. Aquí no hay revanchas, no creo que Rodolfo haya salido por eso. Es un jugador que ha forjado su carrera y está donde él ha decidido estar, pero su ciclo en el Guadalajara ya terminó”, declaró el ahora directivo de Morelia.

Sin embargo, el mismo Tamayo aseguró en su cuenta de Twitter que el percance entre Pizarro y los Vergara fue que el futbolista les “mentó la madre” por el tema de los adeudos que tuvo la directiva tras conseguir el doblete de Liga y Copa Mx del 2017.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Mazatlán?

Chivas no se tomará un descanso, ya que saben que el duelo contra la escuadra de la Perla del Pacífico es crucial para amarrar su boleto a la Liguilla el próximo sábado 29 de abril del 2023 en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron.