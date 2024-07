Las Chivas de Guadalajara Femenil tienen en puerta un importante compromiso a partir de la siguiente semana cuando entre en acción dentro de la Summer Cup que se realizará en Estados Unidos, un certamen que reunirá a varias escuadras locales con seis equipos de la Liga MX Femenil donde destacan las rojiblancas.

Una de las situaciones que más llama la atención es que el Rebaño Sagrado cuenta con un importante apoyo en la Unión Americana que también puede levantar la expectativa para darle mayor relevancia a este certamen que se jugará por primera ocasión entre escuadras de ambos países.

Chivas empezó el Torneo Apertura 2024 la semana anterior derrotando como visitantes a Bravas de Juárez en un compromiso por la Jornada 1, sin embargo no dejó muy contentos a los chivahermanos porque consideraron que el funcionamiento no fue el que se esperaba, ante las incorporaciones de jugadoras como Yamile Franco y Joseyn De la Rosa.

El calendario de Chivas Femenil en la Summer Cup

Por tal motivo, el entrenador Joaquín Moreno sabe que debe echar mano de sus mejores futbolistas para que logren asimilar por completo su estilo de juego que solvente los resultados que se requieren en el equipo más importante de México y la Summer Cup será un buen momento para demostrar de qué están hechas en Guadalajara.

Chivas debuta la siguiente semana en Filadelfia. Foto: Summer Cup

El Rebaño femenil comparte el Grupo D con Gotham de Nueva York, Washington Spirit y Chicago Red Star. Son cinco grupos y clasificarán a la segunda ronda los mejores cuatro primeros lugares, es decir, uno de ellos se quedará fuera de las Semifinales. El primer partido será el domingo 21 en la Summer Cup a partir de las 15:00 horas tiempo del centro de México contra Washington, por ello no verán acción en la Jornada 2 del Apertura 2024, para prepararse para dicho encuentro.

En la segunda jornada de la Summer Cup se enfrentarán a Chicago el viernes 26 de julio en punto de las 18:00 horas y el tercer duelo y último de la fase de grupos será el viernes 2 de agosto contra Nueva York a las 18:00 horas. Cabe recordar que los partidos en México solo se podrán ver por la pantalla de la plataforma Paramount+ ya que los derechos le pertenecen a CBS.