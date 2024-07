La historia entre Jordi Cortizo y Monterrey tiene un nuevo capítulo después de unas declaraciones que no cayeron muy bien entre los aficionados y algunos comunicadores, por lo cual en las Chivas de Guadalajara lo siguen esperando con los brazos abiertos para que se una a la plantilla en el Torneo Apertura 2024 que acaba de iniciar.

El volante de Rayados recientemente dio una entrevista en un podcast, desatando el malestar de sus propios seguidores por dar una opinión acerca de lo que significa jugar Estadio BBVA, mientras que en el Rebaño Sagrado siguen volteando su mirada hacia el futbolista surgido de Querétaro que puede encajar muy bien en el esquema del técnico Fernando Gago.

“De aire sí está más cabrón, yo por ejemplo aquí termino liquidado por el calor, yo no sudo tanto, en Toluca salgó con el pelo seco. Aquí es la locura salgo empapado, me sudan los talones, las calcetas te las tienes que cambiar en el medio tiempo. Aparte nuestro estadio es un horno. Ya es sabido, todavía en el de Tigres corre mucho el aire, y cuando está frío está cabrón, hemos salido de guantes y en el nuestro está de la chingada, ya se sabe, hasta en la cancha hemos tenido un chingo de pedos, de que no está bien, y todos saben que el nuestro es un horno”, fue parte de lo que indicó Cortizo en el podcast Creativo de Roberto Martínez.

Comentarista regio amenaza a Jordi Cortizo por sus declaraciones

En este sentido, Jordi Cortizo causó indignación en uno de los narradores más famosos de la Sultana del Norte, aunque en el resto del país es poco conocido de nombre Willie González, quien no tuvo reparo en amenazar al elemento que está en el radar de las Chivas desde que arrancó el mercado de fichajes.

Cortizo sigue en la mira de Chivas. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

“Caló, caló, de esas caladas… y te voy a decir una cosa Jordi, te tengo un gran afecto y mucho cariño, y no dijiste ninguna mentira, porque nosotros también podemos ser muy crueles contigo, podemos ser extremadamente crueles contigo, porque estuviste 35 días con la Selección Mexicana y no jugaste un minuto y pudiéramos ser muy crueles. Con un WhatsApp que ponga el chat de conductores de Multimedios… ‘denle’, ‘rásquenle’ hasta que encuentren lodo, pero no se trata de eso. Denle con todo porque agredió al Club de Futbol Monterrey”, fue parte de lo que indicó el comentarista en uno de sus programas de radio.

Por lo pronto, en Guadalajara no pierden de vista a Jordi Cortizo, quien tiene un valor cercano a los 10 millones de dólares y los reportes indican que mientras la dirigencia rojiblanca no ponga esa cifra sobre la mesa no habrá negociación alguna por el seleccionado nacional.