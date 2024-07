José Juan Macías se fue de las Chivas de Guadalajara por una simple y sencilla razón: no sería tomado en cuenta por el técnico Fernando Gago como una de sus principales opciones en el ataque, razón que lo motivó a aceptar la propuesta de Santos Laguna para reunirse con Ignacio Ambriz, un estratega que sí confía en sus cualidades.

Con esto queda de lado una de las versiones que salió a la luz hace tiempo donde se afirmaba que JJ Macías nunca sostuvo una buena relación con Javier Hernández, ni con algunos miembros de la plantilla, así como una falta de entendimiento también con el cuerpo técnico y el mismo estratega argentino, pero todo esto nunca fue confirmado.

Al respecto, Macías rompió el silencio sobre su relación con Chicharito Hernández asegurando que en ningún momento tuvieron problemas y mucho menos existió tensión en al interior del plantel por la presencia de uno de los jugadores mexicanos más exitosos de la época moderna.

Incluso la tarde del martes 9 de julio del 2024, JJ Macías subió una imagen a su cuenta de Instagram donde reafirma lo que dijo hace unos días en una entrevista con el diario ESTO, sobre de la cercanía que tiene con Chicharito y sobretodo el agradecimiento que siente por el goleador, al traer de Europa a un preparador físico que lo ayudó a rehabilitarse de sus lesiones en la rodilla derecha.

La publicación de JJ Macías en Instagram.

JJ Macías siente agradecimiento con Chicharito Hernández

“Aparte que el trajo a un preparador físico muy muy capaz que me presentó y me ayudó a mejorar mucho. Entonces contándote esto imagínate como más aprecio el que haya llegado, el que me haya abierto las puertas de que ‘mira vente con él, te va enseñar cosas’, pues que yo encantado. Aprenderle lo máximo que uno pueda, y porque por algo llegó a esos niveles, entonces no manches, estar al lado de jugadores así creo que es lo mejor que le puede pasar a uno”, fue parte de lo que explicó Macías al medio antes señalado.

Las críticas para Chicharito no se hicieron esperar

Por su parte, Javier Hernández no salió muy bien librado del primer partido de los rojiblancos frente a Toluca que se realizó el sábado en el Estadio Akron, ya que falló dos opciones claras de gol y esto no se lo perdonaron algunos aficionados que lo abuchearon, por ello la clave de Hernández Balcázar es tratar de resarcir sus errores cuando el viernes visiten a Xolos a las 21:00 horas en el Estadio Caliente por la Jornada 2.