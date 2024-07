Ricardo La Volpe es una de las voces autorizadas para hablar de táctica dentro del futbol, pues su amplio conocimiento está bien avalado por el estilo de juego que logró imprimir en sus equipos, por ello se dio el tiempo para hablar de las Chivas de Guadalajara y del trabajo que ha hecho Fernando Gago, sobretodo en la Liguilla pasada cuando perdieron en Semifinales con América.

La Volpe tiene su podcast ‘Lavolpismo’ donde entrevista a varios personajes del futbol nacional y hace unos días charló con Camilo Romero, uno de los exjugadores del Rebaño Sagrado campeón en el Verano de 1997, por ello tiene bien ganado un lugar dentro del cariño de la afición que aún lo recuerda como un buen lateral zurdo.

Justamente fue en esa charla cuando La Volpe empezó a hablar del trabajo de Fernando Gago con Chivas, argumentando que no ve muchas variantes con respecto a lo que hacían bajo el mando de Veljko Paunovic, por lo cual aseguró que frente al América, en las Semifinales de la campaña pasada, perdieron porque no hubo nada nuevo en la estrategia de su compatriota.

La MasterClass gratis de Ricardo La Volpe para Fernando Gago

Ricardo La Volpe afirmó que para medirse a las Águilas, Guadalajara tuvo que ser más cuidadoso en la ofensiva del acérrimo rival y no pretender jugarle de tú a tú a una escuadra que tiene más individualidades que en cualquier momento puede causar daño en la portería rojiblanca, tal y como sucedió con un solitario gol que le dio el pase a la Final a los capitalinos.

Gago llegó a las Semifinales el torneo pasado. Foto: Imago7

“¿Tengo los jugadores para jugar de igual a igual? Chivas qué hizo, Fernando González o Erick Gutiérrez marcan a Valdés, Beltrán marca a Fidalgo, Guzmán o Gutiérrez marcan a Jonathan dos Santos, pongo dos extremos mentirosos, Roberto Alvarado y Pavel Pérez y un delantero que recorra a los dos centrales, Ricardo Marín. Pregunto ¿es lógico lo que sucedió? (Eliminación de Chivas)”.

“Valdés en una te la iba a hacer. Chivas tiene uno solo (con talento) Alvarado, los otros tienen a Quiñones, Henry, Zendejas… algunas veces no quiero hablar porque voy a criticar, pero eso me enseña que no estoy equivocado. (cambias) A línea de tres porque yo juego contra Henry y Valdés y te pongo tres (defensas), ahora a Julián Quiñones que me lo siga Alan Mozo. Tengo al otro pibe, sino tengo ahí a Pavel Pérez que es otro corredor, no es extremo, le están diciendo mal a esa palabra, son volantes, ahora”, fue parte de lo que comentó La Volpe.