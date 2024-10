El futbol es una disciplina que suele llevar al límite a las y los deportistas que se dedican a esa profesión, en donde no todo depende de saber utilizar los pies, sino en tener la fortaleza mental para poder lidiar con la presión, sobre todo cuando estás en un equipo como Chivas Femenil.

Es por eso que hay muchas futbolistas que no logran dar el salto de calidad para poder consolidarse en el Circuito Rosa, tal y como le sucedió a Hilary García, mediocampista que jugó en clubes como Pumas, Cruz Azul y Guadalajara, logrando ser campeona con las tapatías en el 2022.

Es por eso que esta futbolista decidió ponerle una pausa a su carrera como jugadora profesional en el verano del 2023 tras no entrar en planes con las tapatías, pese a que le quedaban seis meses de contrato, rescindiendo su acuerdo con la escuadra rojiblanca debido a que se sentía agotada física y mentalmente.

IMAGO 7

“Hay varios factores, en mi caso fue psicológico y mental. El agotamiento que estaba viviendo era muchísimo (…) Al final tienes que dar un rendimiento, sino chao. Tienes que estar lejos de tu familia, estar al cien. En el futbol no puedes regalar nada, ya no estaba en un nivel óptimo para desarrollarme futbolísticamente.

“Estaba de préstamo (en Cruz Azul), pero me quedaba una temporada más en Chivas. Al final me dicen: ‘no entras en planes’ y les digo, ok, vamos rescindiendo contrato o acomodándome en otro equipo. Las cosas empezaron a complicarse mucho y mentalmente no quería nada, estaba agotada (…) En Chivas cambiaron los planes y la verdad fue algo que necesitaba. Las cosas pasan por algo”, explicó la exmediocampista en el podcast de Sandra de la Vega.

¿Hilary García volvería a las canchas?

Hilary García anunció su retiro de las canchas en julio del 2023, dejando abierta la puerta para volver al futbol profesional en un futuro, situación que no ha retomado todavía, por lo que se desconoce si está dispuesta a volver a la máxima competencia.