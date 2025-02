Chivas Femenil ha comenzado a obtener resultados positivos en el Clausura 2025, instalándose en los primeros planos del futbol mexicano; sin embargo, el rendimiento del equipo desató una serie de críticas contra el entrenador Antonio Contreras, quien explotó contra un reportero en plena conferencia de prensa.

Al término del partido en el que el Guadalajara derrotó al Atlético San Luis por marcador de 3-1 en la cancha del Estadio Akron, el entrenador español sorprendió a todos al encarar a un miembro de prensa que le preguntó sobre si percibía que si su equipo ya dominaba su idea futbolística.

“Tú eres el que más me quiere aquí en la rueda de prensa, el que más hostias me pegas. Yo voy a hacer un canal de YouTube la semana que viene, te voy a invitar y voy a invitar a la gente que me da hostias y no dice la verdad. A los que me peguen hostias y no dicen la verdad los voy a invitar.

“Voy a hacer un canal de YouTube que se va a llamar: ‘Lo que vosotros digáis, lo contrario será la verdad’. Si hablas hay daño, decir la verdad. Otra pregunta”, declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Es innegable que en cuanto a estadísticas, el Guadalajara está teniendo un buen desempeño en este Clausura 2025; sin embargo, el rendimiento por lapsos de los partidos es lo que ha generado dudas y críticas contra el español, por lo que el europeo decidió encarar al reportero.