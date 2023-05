"Si me dan la oportunidad, yo me retiro en Chivas": Carolina Jaramillo confiesa su deseo

Carolina Jaramillo, mediocampista del Club Deportivo Guadalajara, se ha convertido en una de las máximas referentes del plantel femenil y esta semana confesó su deseo como futbolista profesional de terminar su carrera en el redil al advertir que “si me dan la oportunidad, yo me retiro en Chivas“.

La estelar volante ofensivo del Rebaño Sagrado Femenil coleccionó siete goles y repartió ocho asistencias durante la ronda regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil y gracias a su dulce momento del calendario aprovechó para revelar que uno de sus deseos es poder retirarse como rojiblanca.

La Comandante aseguró en una entrevista exclusiva con Fox Sports que “yo siempre vivo el presente, no me gusta ir más allá de lo que va a pasar. Estoy disfrutando mucho estar acá, me gusta estar en Chivas. He hablado con varios directivos y si yo pudiera y si me dan la oportunidad, yo me retiro en Chivas“. Así que reiteró que “ahorita no tengo en mente salir de Chivas“.

Carolina Jaramillo rememoró sus inicios

Caro Jaramillo, después de clasificar a otra Liguilla con las Chivas, recordó sus inicios y refirió que “desde ese momento empiezan a cambiar las cosas, empiezo a creer más en mí y creo que es padre ser la primera mujer que jugó con puros hombres en futbol rápido. Me siento contenta de poder generar eso a todas las niñas de seguir rompiendo las barreras que todavía hay. La recompensa para mí llegó muy pronto, nunca me imaginé que yo iba a poder a alcanzar a jugar la Liga porque muchas jugadoras no lo lograron. Ahorita me veo jugando muchos años más, yo en lo personal sí estoy viviendo de la Liga“

La Comandante en su mejor momento

Jaramillo señaló a Fox Sports que “sea el equipo que sea yo siempre daré mi máximo, porque finalmente es el equipo que te abre las puertas y te da la oportunidad. Creo que me considero que estoy en uno de mis mejores momentos futbolísticos por la confianza que se me da dentro y fuera del campo, mientras tengas confianza en tu trabajo siempre vas a hacer las cosas mejor“. Añadió que “lo principal es el apoyo que el club nos da como jugadoras, eso es lo que hace la diferencia de cada equipo“.

