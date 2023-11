El entrenador de Chivas Femenil, Antonio Spinelli, lamentó profundamente la eliminación del Rebaño de las Semifinales del Apertura 2023 frente al América, ya que considera que su equipo realizó una buena serie contra las Águilas, aunque comprende que así es el futbol.

El Tano resaltó las cualidades que mostró su equipo en la antesala de la Final, en donde pudo competir de tú a tú contra el conjunto azulcrema, en donde impuso sus condiciones, pero no fue suficiente para conseguir el pase a la Final.

“Me voy con la bronca de que en la llave fuimos superiores en lo táctico, superiores del juego y nos vamos por errores puntuales (…) Nos vamos con un sabor agridulce y es muy difícil plantearlo desde ese lugar porque en lo táctico hicimos un partido perfecto, lo que planteamos en el campo de juego lo pudimos plasmar”, explicó en conferencia el entrenador argentino.

El Guadalajara fue derrotado por marcador de 4-3 en el global contra el América después de que en el duelo de Ida igualaron a dos anotaciones de manera dramática, pero la expulsiónde Caro Jaramillo en la Vuelta condicionó el encuentro, pero Spinelli aseguró que se marchan tranquilas.

“Siempre perder un Clásico es doloroso. A mí me duele más por cómo se dio el contexto, el desarrollo, porque fueron detalles y que siento que el equipo estuvo a la altura, ese es el dolor. El vestuario está triste, con la tranquilidad de que lo dio todo”, declaró.

No se irá de Chivas sin título y sin antes eliminar al América

“Estamos a la altura, estamos cerca. No me voy a ir de Chivas no solamente hasta que logremos el título, sino hasta que revirtamos el tema de eliminar al América como esta institución amerita por la historia que tiene”, concluyó Spinelli.