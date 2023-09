Chivas Femenil no vive una de las mejores semanas luego de que haya perdido el Clásico Nacional ante América por 2-1. Por otro lado, luego de la dura derrota, parte del plantel vivió una interesante experiencia en el Guadalajara Open.

Sin dudas para el equipo de Antonio Spinelli son días claves debido a que hay que levantar la cabeza y estar listas para la próxima jornada de la Liga MX Femenil. Especialmente porque el próximo domingo enfrentarán a Mazatlán.

Por otro lado, luego de que haya perdido por 2-1 ante América, parte de Chivas Femenil busca renovar los ánimos. Es por esto que Alicia Cervantes, Litzy Serna, Kinberly Guzmán y Adriana Iturbe estuvieron presentes en el Guadalajara Open junto a las tenistas Gaby Dabrowsky y Erin Routliffe. A ellas se le sumaron las paratenistas mexicanas, Claudia Taboada y Rosalba Vázquez, y la tenista María Fernanda Navarro, quienescompartieron la experiencia con ellas.

“Me encantó esta dinámica, desde que me dijeron yo dije que sí. Me encanta el tenis y qué mejor que disfrutar con las campeonas del US Open. Saber que también ellas son deportistas como nosotras y que hacen lo que más les gusta. Verlas con sillas de ruedas está padre. Saber que pueden practicar este deporte que tanto aman sin ningún impedimento es una motivación extra y te pones a pensar y agradecer el hecho de que ellas están así y pueden hacer lo que sea”, expresó Adrian Iturbide, según lo informado por esto.com.mx.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas Femenil en el Apertura 2023?

Como decíamos, Chivas Femenil viene de caer ante América por 2-1 en una nueva edición del Clásico Nacional. El próximo encuentro será por la jornada doce ante Mazatlán en el Estadio Akron a las 16:00 del Centro de México.