En el Estadio Azteca, Chivas volvió a vivir recibir un golpe en un Clásico Nacional luego de perder por 4-0 ante América por el Apertura 2023. Por otro lado, a días de ese choque, Álvaro Morales sentenció a Fernando Hierro y Veljko Paunovic con una sutil frase.

Lo sucedido el pasado sábado en Ciudad de México no se tiene que volver a ver por respeto a los colores. A esto se le suma que con esta forma de jugar el Rebaño Sagrado no puede aspirar ganar el décimo tercer campeonato nacional en su historia.

Por otro lado, luego del fatídico fin de semana para Chivas, no hay que olvidarse que Chivas Femenil perdió 2-1 ante América, Fernando Hierro dio una conferencia de prensa. Debido a esto, Álvaro Morales sentenció al director deportivo y a Veljko Paunovic con una filosa frase.

“Como sufrió ayer Hierro en la conferencia de prensa, un cursito de crisis de manera de medio en conferencia le caería bien. Enganchándose, soltando algunas indirectas y dando, eso es importante”, comentó en el inicio de Futbol Picante de ESPN.

Y agregó: “Hoy las Chivas no están en crisis, esta es la normalidad del Guadalajara. Tres derrotas consecutivas. Lo que sí es que el señor Paunovic tendría que trabajar mejor, yo no dudo que no trabaje, trabaja mal”. A su vez, señaló que el español está probando lo peor del Guadalajara. “El líder de la fecha 5, abajo y abajo. Porque había llegado a la final fue circunstancial y hoy Hierro, que había probado la miel, hoy está probando la mier… entre otras cosas”, cerró el reconocido peridista.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Pachuca por el Apertura 2023?

Tras el Clásico Nacional, Chivas Guadalajara volverá a ver acción en la Liga MX cuando reciba a Pachuca por el Apertura 2023. El juego se llevará adelante en Estadio Akron a las 16:00 del Centro de México.