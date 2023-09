Chivas acaba de vivir el peor fin de semana del 2023 luego de haber perdido por 4-0 ante América. Por otro lado, tras la dura derrota ante las Águilas, Ricardo La Volpe realizó un duro análisis sobre el Rebaño Sagrado y dejó un duro recado para la directiva.

No hay dudas de que el nivel mostrado por el equipo de Veljko Paunovic, el cual no está muy lejos del juego que lo llevó a estar en la Final de la Liguilla del Clausura 2023. A su vez, recibió ocho goles ante su acérrimo rival en la fase regular de la Liga MX.

Por otro lado, luego de la dura derrota de Chivas ante América, quien apareció y dejó un recado a la directiva sobre su posible mercado de invierno fue Ricardo La Volpe. “Chivas no tiene y no debe soltar a los jugadores que tiene. Debe rescatar a esos jugadores y ponerlos a punto por la calidad que tiene”, comentó a Diario As.

Y agregó: “(Calidad) como Gutiérrez. No sabemos por qué no juega Guzmán. Son jugadores muy importantes. Si tienes jugadores que no están en su mejor momento, uno debe acercarse, hablar, saber qué pasa, porque las condiciones las tienen, son jugadores de alto nivel, de altas cualidades”.

La Volpe defendió a Alexis Vega

Por otro lado, La Volpe se refirió al momento de Alexis Vega y afirmó que es un jugador muy talentoso. “Alexis es un jugador importante. Te juega por adentro, te puede jugar como segundo delantero, como delantero, es un jugador con cualidades. Es un jugador completo. Creo que ahora está en un momento en su físico de ponerse a punto, diría yo por las lesiones que tuvo, porque está bajando de peso, pero las cualidades las tiene, ¿por qué se tiene que ir de Chivas?”, señaló.