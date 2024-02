Chivas Femenil no tiene el mejor inicio del torneo luego de haber sufrido para superar a Querétaro. Por otra parte, la enfermería del equipo del Tano Spinelli no para de recibir jugadoras, por lo que repasamos quiénes no son las nuevas lesionadas en el equipo Rojiblanco.

El Guadalajara tuvo que sufrir para superar a las Gallas debido a que comenzó perdiendo en los primeros minutos del partido. Sin embargo, a minutos del final el Rebaño Sagrado lo pudo dar vuelta con los goles de Boyi Iturbide y Licha Cervantes.

Sin embargo, Chivas Femenil recibe duras noticias ya que pierde a jugadores importantes por lesión. Así lo informó esta tarde el reporte médico al marcar las dos futbolistas que están lesionadas.

“Karla presentó dolor en el muslo posterior derecho a su regreso de la Selección Mexicana; al realizarle una resonancia magnética se encuentra una lesión miofascial en el músculo aductor magno. Su recuperación dependerá de su evolución”, informaron sobre la defensa del Rebaño Sagrado y de la Selección Mexicana.

Chivas Femenil sufrió varias bajas tras el juego con Querétaro. (Foto: Imaog7)

A ella se le sumó Viridiana Salazar quien salió en la primera mitad y sería una lesión muscular. “Viridiana salió de cambio en el minuto 32 del encuentro ante las queretanas por referir dolor súbito en el muslo posterior izquierdo. A su regreso a Guadalajara se le practicaron los estudios correspondientes, hallando una lesión miotendinosa de músculos isquiotibiales; su recuperación dependerá de la evolución de la lesión”, comunicaron.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Clausura 2024?

Tras la victoria contra Querétaro, Chivas Femenil se ubican en la quinta posición con once puntos, a siete de Tigres. No hay que olvidarse que las dirigidas por el Tano Spinelli venían de igualar con Puebla.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en el Clausura 2024?

Luego de haber superado a Querétaro, Chivas Femenil volverá a ver acción en la Liga MX el próximo viernes en el Estadio Akron. Esto sucederá cuando enfrente a Santos Laguna por la jornada siete del Clausura 2024 a las 17:00 del Centro de México.