Previo al juego entre Chivas Femenil y América por la Semifinal de la Liguilla, la directiva Rojiblanca dio a conocer que Caro Jaramillo renovó su contrato hasta 2026. Por otro lado, luego de firmar su extensión, la mediocampista Rojiblanca confirmó lo que todas la afición Rojiblanca quería saber de ella.

“Las buenas noticias siguen en Chivas Femenil, ya que en el proceso de mantener la base de su plantel ha logrado un acuerdo para extender el contrato de una de las líderes del equipo. ¡Así es, ChivaHermanos! Nos entusiasma anunciar que Carolina Jaramillo, la ‘Comandante’ del Rebaño Sagrado seguirá vestida de rojiblanca hasta el 2026”, comunicó el club.

Sin dudas Chivas Femenil logró quedarse con una tremenda contratación para el próximo torneo debido a que retienen a la actual líder en asistencias. A su vez, formó parte de 22 goles, 17 fueron asistencia, registró 352 pases acertados, ejecutó 74 tiros de equina y 46 disparos a portería, según lo informado por el propio club.

Por otro lado, tras firmar su renovación, Caro Jaramillo consideró que fue una negociación larga, pero que está feliz en mantenerse en el Guadalajara. “La verdad estoy contenta, a lo mejor no se me nota pero muchos saben que sí. Al final saben que las renovaciones son complicadas, pero obviamente con la disposición de seguir en este club. Y ha seguir haciendo más asistencia y goles para llevar a Chivas a donde se merece”, expresó la Comandante.

Caro Jaramillo afirmó que se quiere retirar en Chivas Femenil. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Creo que ha sido uno de los mejores porque romper el récord no ha sido nada fácil. A principio de cada torneo me pongo objetivos y me gusta cumplirlos. Siempre tengo presión, me gustan los retos y vamos a seguir rompiendo récords”. Por otro lado, confirmó que quiere retirarse en el Rebaño Sagrado.

“Al final siempre quise jugar para Chivas. Me encanta la forma de la renovación. Mucha gente sabe que me quiero retirar acá y darle lo que se merece Chivas. Ojalá se nos sigan dando los resultados”, señaló Caro Jaramillo que será importante cuando el Guadalajara reciba a América en el estadio Akron.

Spinelli comentó lo importante de tener a Caro Jaramillo

Ayer por la noche, el Tano Spinelli explicó que fue importante trasladar a Caro Jaramillo metros más adelante para que forme parte de la parte creativa. “Cuando llegamos teníamos un estudio bastante exhaustivo en poco tiempo del plantel que teníamos y de las cualidades técnicas de las jugadoras. A las individualidades había que darle cuerpo y una fisonomía”, expresó el argentino.

Y agregó: “Encontramos en Carolina Jaramillo una jugadora que sentía que tenía características de engancha natural. Del famoso número diez por ponerle una numerología. Sentíamos que Carolina tenía que jugar unos metros más adelante y formar parte de la parte creativa. Entendiendo de la sociedad que ya venían formando desde hace mucho años y con la que ya habían salido campeonas juntas con Licha (Cervantes)”.