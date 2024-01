Chivas Femenil se encuentra en plena preparación para el juego contra Puebla por la jornada cinco del Clausura 2024. Por otro lado, previo al juego contra la Franja, Juan Pablo Alfaro rompe el silencio para lanzar un duro ataque contra la directiva Rojiblanca al afirmar que fue injusta su salida del Rebaño Sagrado.

Sin dudas la salida de Pato Alfaro del banquillo Rojiblanco fue sorpresiva porque a menos de una semana para el inicio del campeonato lo despidieron. Ante esto, quien llegó fue Antonio Spinelli, el argentino que llevó al Guadalajara a una semifinal en su primer incursión en el futbol mexicano.

Por otra parte, Juan Pablo Alfaro le dijo a MedioTiempo que no le dieron una explicación clara sobre su salida, sino que además considera que fue injusto irse. A su vez, afirmó que terminó dolido por la forma en la que se terminó yendo de la institución.

“Nos tocó hacer un buen trabajo, no sé si fue injusto o no, en lo personal creo que sí, hay veces que son cosas que el futbol te presenta y no hay más que acatarlas. La decisión fue de la directiva, no tienes mucho que hacer, más que acatar órdenes, vieron que debía ir por otra dirección, no me dieron una razón contundente, clara, que yo me haya equivocado, una falta grave, pero no fue así; salí dolido por la manera en que salí… Me dejó muy insatisfecho que no me hayan dado una razón clara de mi salida de la institución”, señaló.

Alfaro rompe el silencio para criticar a la directiva.

Y agregó: “Es una situación en la que no me dieron una razón puntual, específica que me hayan dicho para poder salir, las cosas se hicieron bastante bien, fue una decisión meramente de la directiva el hecho de que ya no continuará en el proyecto, pero me salí tranquilo, con la conciencia tranquila, pero con la espinita de no haber seguido por las razones que sólo ellos saben… traté de hacer las cosas lo mejor posible y no nos fue tan mal… también tengo la espinita de volver a dirigir en femenil”.

Cabe destacar que en estos momentos Juan Pablo Alfaro se encuentra en la Liga Premier. “El cambio (de femenil a varonil) fue por una salida intempestiva de Chivas Femenil, al quedar sin trabajo llegó la invitación de Tritones que se me hizo interesante el proyecto y tenía el gusanito de dirigir en Liga Premier y es por eso que tomé esta oportunidad, muy contento, vamos por buen camino, nos falta mejorar mucho como equipo”, expresó el entrenador de Vallarta.

¿Qué sigue para Chivas Femenil en la Liga MX?

Como decíamos, Chivas Femenil vuelve a ver acción en la Liga MX cuando visite a Puebla por la jornada cinco del Clausura 2024 a las 17:00 del Centro de México. No hay que olvidarse que en estos momentos las Rojiblancas son quintas con siete puntos.