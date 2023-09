Todo parecía muy normal en los trabajos de Pretemporada de Chivas Femenil para el Torneo Apertura 2023, pero de un momento a otro se dio a conocer que Juan Pablo Alfaro no sería más el técnico para esta campaña, por lo cual le dieron las gracias y empezaron un nuevo proyecto con el argentino Antonio Spinelli, quien es el menos responsable de la situación.

En este sentido, desde la dirigencia del Rebaño Sagrado se explicaron algunos detalles acerca de la salida del Pato, aunque tampoco quedaron muy claros los argumentos, sin embargo voces extraoficiales indicaron que Nelly Simón no estaba convencida de la labor del exjugador rojiblanco debido a que no sostenían la mejor de las relaciones.

“Más allá de que esta decisión se toma a horas del inicio del torneo, ya es una situación que se venía cavilando de manera seria y tomándolo con el riesgo que conllevaba en la última semana (…) Desde el torneo anterior ya había una ruptura con el propio Juan Pablo Alfaro, de quien cuentan no había una mejor relación entre Nelly y Pato. Cuentan que Pato no era muy abierto a escuchar las sugerencias, las opiniones o puntos de vista de Nelly con respecto a unos movimientos. Cuestiones que no estaban gustando y no agradaban en el equipo.”, fue lo que comentó el periodista de Claro Sports, José María Garrido.

Juan Pablo Alfaro sigue sin saber por qué se fue de Chivas Femenil

En una reciente entrevista con el periodista David Medrano, el Pato Alfaro reveló que no se esperaba la decisión de la directiva de Guadalajara o al menos no, antes de que iniciara el certamen, pues lo hubiera aceptado de mejor manera si los resultados no lo acompañaban, pero tampoco le dieron tiempo para demostrarlo.

“Si me sorprendió a lo mejor no me lo esperaba si querían hacer ese movimiento, pensé que a lo mejor se iban a esperar un poco más. A lo mejor en el transcurrir del torneo, quizá si el equipo o funcionaba si el equipo no obtenía los resultados que se esperaban, eso es muy normal. Se entregaron buenos resultados como lo mencionas y que bueno ya lo demás no depende de mí”, fue parte de lo que comentó Alfaro en una charla que se publicará completa la noche de este jueves 14 de setiembre en YouTube.