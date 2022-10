La categoría Sub18 de las Chivas de Guadalajara culminó el sábado el calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2022 con una aplastante y autoritaria victoria 4-0 de visita sobre su similar de Cruz Azul en las instalaciones de La Noria, para quedarse con el cuarto lugar de la tabla de posiciones y emparejarse con su eterno rival: América, por lo que nos regalarán una edición decisiva del Clásico Nacional del futbol mexicano en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX de Fuerzas Básicas.

El equipo de la categoría prejuvenil del Rebaño Sagrado aplastó el sábado a Cruz Azul con un doblete de su artillero Hugo Camberos y aportes de Christian León en su propio arco y Osvaldo Placencia para redondear la escandalosa goleada en La Noria.

ver también Golazo de Puente para subirlo a Chivas | Video

Los rojiblancos, con el categórico triunfo sobre los celestes, culminaron la ronda eliminatoria con un total de 38 puntos y se quedaron con el cuarto puesto por un tanto en una disputada diferencia de goles al exhibir +11 en el apartado, precisamente, contra las Águilas, que se conformaron con el quinto peldaño al producir también 38 unidades, pero tuvieron +10 en la estadística definitoria, aunque la serie particular fue favorable a los tapatíos.

Chivas Sub18 marcó un total de 11 goles en sus últimas tres presentaciones del calendario de ronda regular y no permitió anotación alguna al imponerse -precisamente- sobre América (0-3), Monterrey (4-0) y Cruz Azul (0-4), para quedarse con el cuarto puesto para esta Liguilla.

Los rojiblancos golearon en su reciente visita al Nido de Coapa (IMAGO7)

Guadalajara disputará una serie favorable al volver a visitar a las Águilas en El Nido de Coapa por el partido de ida y donde goleó hace apenas 15 días, con doblete de Jonathan Padilla y una diana más de Osvaldo Plascencia. La vuelta será en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y donde se definirá el boleto a la semifinal de la Liguilla de la Liga MX Sub18 de Fuerzas Básicas. Las otras llaves son: Toluca vs. Pumas UNAM, Pachuca vs. Tijuana y Atlas vs. Santos Laguna.

De avanzar Chivas pudiera disputar un Clásico Tapatío en semifinales (Liga MX)

