Chivas se ha convertido en un club que está apostando por el talento de sus fuerzas básicas, en donde hay un canterano que está brillando y levantando la mano para ser tomado en cuenta por el Tapatío gracias a sus constantes anotaciones y se trata de Armando González, quien está sobresaliendo como goleador en la Sub 23.

La Hormiga, como es apodado este atacante ha tenido un brillante paso en las divisiones inferiores del Guadalajara en donde ha militado en la Sub 15, Tercera División, Sub 17, Sub 18, Sub 20 y algunos partidos con el Tapatío de la Liga de Expansión, además de estar participando actualmente en la Sub 23 rojiblanca.

Durante todo su proceso formativo que ha tenido en el redil desde el 2018, González ha anotado un total de 69 dianas, hasta el momento, siendo actualmente el mejor romperredes de la Sub 23 rojiblanca con 5 anotaciones y peleando de cerca el campeonato de goleo, en donde el líder lleva 7 goles en este Apertura 2023.

Armando González es hijo de un exfutbolista del chiverío de exactamente el mismo nombre y que militó por el redil durante la década de los años 90, por lo que el juvenil desea emular y superar lo conseguido por su padre en su carrera con el conjunto de la Perla de Occidente.

