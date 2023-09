Chivas sigue apostando por encontrar jugadores con talento y brindarles las mejores herramientas para que brillen en el futbol de Primera División, en donde uno de los más destacados de la cantera es Armando González, quien está destrozando las porterías rivales con una importante cuota en cinco años.

La Hormiga arribó a las divisiones inferiores del Guadalajara para el año 2018 y ha participado en Sub 15, Tercera División, Sub 17, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y hasta en el Tapatío, en donde ya acumula un total de 70 anotaciones con la camiseta del Rebaño juvenil, demostrando que lo suyo es perforar las redes enemigas, ya que está peleando el liderato de goleo en este Apertura 2023 con seis dianas.

Actualmente, González está participando regularmente con la Sub 23 del chiverío pese a tener apenas 20 años, por lo que no sería descabellado que próximamente suba al Tapatío para integrarse por completo o que hasta Veljko Paunovic lo ascienda al primer equipo como lo hizo con Yael Padilla, saltándose varias categorías.

Armando González es hijo de un exfutbolista del chiverío de exactamente el mismo nombre y que militó por el redil durante la década de los años 90, por lo que el juvenil desea emular y superar lo conseguido por su padre en su carrera con el conjunto de la Perla de Occidente.

