Brandon Téllez llegó en enero pasado a las Chivas de Guadalajara con la etiqueta de promesa a corto plazo para el primer equipo. El mediocampista sufrió un primer torneo de adaptación con el Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX. Ahora, vuelve a Verde Valle con energías renovadas para el Torneo Apertura 2024. Así, reveló las expectativas de cara a su futuro en el redil, durante una emotiva platica exclusiva con Rebaño Pasión.

El californiano, de apenas 19 años de edad, aterrizó este año en la Perla de Occidente y sólo unos meses después alzó su primer trofeo. Así, ese proceso de adaptación se hizo un poco más fácil. El medio de doble nacionalidad necesitó de apenas 135 días para ser campeón con la categoría Sub18 en el Clausura 2024. Por ello, analizó qué le falta para dar ese esperado salto al primer equipo del Rebaño Sargado.

Téllez, durante la entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, evaluó las falencias que necesita afinar para convencer al cuerpo técnico del Guadalajara. El medio, que tiene una dura competencia en el primer equipo con figuras como Erick Gutiérrez, Fernando González y Omar Govea, no se menosprecia. Por ello, fue claro en advertir que “lo que yo pienso que necesito trabajar es mi cuerpo, que esté bien jugar en un nivel de Primera. Siento que necesito más músculos, bajar de peso un poco“.

El mediocampista defensivo agregó que debe trabajar “en las piernas también, para que me aguante todos los partidos para correr“. Así, recordó un episodio que sufrió en el pasado torneo al revelar que “en mi segundo partido con la Sub18 contra el América, me dio calambres. Eso no me puede pasar en un partido“. El volante tuvo un par de semanas de inactividad entre la eliminación del Tapatío y su refuerzo con la categoría juvenil.

Brandon Téllez alzó el trofeo del Clausura 2024 con Chivas Sub18 en su primer torneo en Liga MX (Instagram)

El volante californiano del Tapatío recordó, que además de la inactividad, arrastraba otro problema. Así, acotó que “cuando me fui a Selección antes de la Liguilla, me enfermé y pues, ni jugué con la Selección. Me enfermé con la comida y estuve fuera como dos semanas. Luego, cuando regresé a Tapatío me lesioné en un entrenamiento. Me dolió como un desgarre por un golpe y de ahí, estuve afuera otras dos semanas y regresé ese día“. Por ende, no debió sentirse tan culpable por los calambres frente al América.

Las expectativas de Brandon Téllez de cara a su futuro en Chivas

Brandon Téllez, en cuanto a su proyección dentro de Chivas, confesó las pláticas que tuvo tras cumplir su primer torneo en el redil. Refirió que “pues, bien. Me han dicho que están muy contentos los dos entrenadores (Arturo Ortega en el Tapatío y Sergio Pinto en Sub18) y que vamos en una buena dirección. Que si sigo trabajando, ojalá y pronto, más temprano que tarde, voy a poder debutar con el primer equipo“.

El californiano, formado en la academia de Los Angeles Galaxy, se refirió a sus metas para este Apertura 2024. Aseveró a Rebaño Pasión, que “dar presencia con mi estilo de juego en los partidos para ganar, no. Y enseñar que soy un jugador valioso en el equipo, que necesita empezar (en la alineación) y para ganar un puesto ya en el primer equipo“.

Brandon Téllez se refirió a la competencia interna en el Tapatío

El mediocampista de doble nacionalidad, en cuanto al vestidor rojiblanco, reconoció que “me llevo bien con todos. No hay nada con quien no me lleve bien y todos son buena onda. Más, como pues como hablamos medio pocho, este pues nos hacen burla ahí, pero pues de buena onda“. Sobre la competencia interna en el Tapatío, con talentos como Saúl Zamora, Daniel Villaseca, Enrique Ledesma y Gilberto García, fue bien claro. Señaló que “pues, muy bien. Nos exigimos entre nosotros y si seguimos así, vamos en buena dirección para ojalá conseguir ese título este año“.

Los números de Brandon Téllez en el Clausura 2024

Brandon Téllez, en cuanto a su primera experiencia con el Club Deportivo Tapatío en el Clausura 2024, tuvo un difícil torneo de estreno. El medio tuvo participación en siete partidos y tres como titular, para coleccionar 234 minutos entre la fecha 2 y la 10 de la Liga de Expansión MX. Repartió una asistencia para el gol de Benjamín Sánchez (84′), que selló la goleada 0-4 en la visita a Mineros de Zacatecas, en su debut. En la Liguilla no vio acción con el Tapatío y luego, se marchó a Chivas Sub18 para reforzarlos.

Con la categoría Sub18 del Guadalajara, en la Fiesta Grande, apareció en plan estelar al aparecer en la alineación del técnico Sergio Pinto. Lideró a los rojiblancos en los Cuartos de Final frente a Tijuana, la Semifinal contra el América y la Gran Final ante Necaxa. Así, levantó su primer trofeo con Chivas en las Fuerzas Básicas.