Pepe Meléndez volvió a las Chivas de Guadalajara en 2023, para triunfar en las mismas Fuerzas Básicas en que se formó. Lo concretó en su debut al mando de la categoría Sub23, pero no pudo defender el título al quedar eliminado en ronda regular. Por ello, el director técnico tapatío analizó sus expectativas para este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Sub23.

José Luis Meléndez Galindo (Guadalajara, 26 de diciembre de 1988) llegó a comienzos de este siglo a Verde Valle, para formarse. Soñaba ser futbolista profesional y compartió una generación inolvidable en redil, junto a Chicharito Hernández y Carlos Vela. Luego de una carrera frustrada, se retiró en 2012 con 24 años de edad y se graduó de forma simultánea de odontólogo y entrenador. Se decidió por los banquillos y tras un destacado desempeño con Atlético de San Luis volvió al redil.

Meléndez, después de conquistar el Apertura 2023 y no avanzar a la Liguilla en el Clausura 2024, tiene claro sus objetivos en Guadalajara. El estratega, durante una plática exclusiva con Rebaño Pasión, se refirió más allá del proceso individual al global para este torneo. Así, se decantó por “la competencia interna“. Y añadió: “Yo creo que eso es lo que priorizo o lo que encuentro como el objetivo general, que el jugador que esté en ese momento me entregue o entregue al equipo el mismo rendimiento que el que viene debajo de él“.

El entrenador de las Chivas Sub23 consideró que “yo creo que eso fue algo que caracterizó mucho a este equipo que se alzó con el título (Apertura 2023). Que cualquiera de los que entraba a la cancha no bajaba el rendimiento que hacía de la competencia con el segundo jugador, por así decirlo. La fortaleza de cada uno de ellos y obviamente mantenernos en los primeros lugares“. Por lo tanto, pretende contar de nuevo con un plantel equilibrado y volver a la parte alta de la tabla de posiciones.

Pepe Meléndez confirmó que espera contar con el máximo desempeño en la cancha (Instagram)

Los cambios que sufrió Chivas Sub23 en el Clausura 2024

El director técnico de la categoría Sub23 hizo un balance sobre los cambios que sintió del título del Apertura 2023 a la caída en el Clausura 2024. Meléndez le confesó a Rebaño Pasión, que “obviamente, que al final los campeonatos siempre alimentan la parte de la esencia y la historia de este club. Pero, creo que en el proceso de formación, que es el que priorizamos nosotros siempre y qué bueno que sea formar ganando. Creo que eso siempre llevará un extra“.

Pepe Meléndez advirtió que “sí. (La del Clausura 2024) Era una plantilla totalmente distinta, con jugadores con mucho techo, que van empezando en esta división. Claro, que el cambio de pronto largo, en cuanto a categorías, pues es un paso largo para ellos. Y qué bueno que se hizo así. Son dos torneos en los que hemos competido con el promedio de edad más más bajo en la categoría. Y bueno, no quitar el foco que al final el objetivo es el proceso para ellos“. Así, reconoció que a pesar del drástico cambio, espera consolidar a este nuevo grupo en esta temporada.

Pepe Meléndez coronó el Apertura 2023 con unas Chivas Sub23 que lideró Armando González (IMAGO7)

El mal sabor de Pepe Meléndez al no defender el título en Liguilla

El entrenador de las Chivas Sub23 fue consultado sobre el hecho de no poder llegar a la Liguilla en el torneo pasado. Por lo que no se pudo defender la corona del Apertura 2023. Por ende, reveló a Rebaño Pasión, que “siempre. Al final nos alimentamos o lo que más me gusta de ser entrenador es competir. Creo que a ellos (jugadores) también se les impregna esa parte de cada día (competir), no solamente hablando de la Liga. Sino, cada sesión, cada ejercicio, cada momento que puedes tener en cancha es competir y obviamente, que duele“.

Meléndez agregó que “al final, al igual que la vez del campeonato y al igual, que el torneo pasado en nuestro foco y nuestro objetivo siempre está en el crecimiento y en el desarrollo y en el verlos en una convocatoria o en el verlos tener unos minutos o un partido. El torneo pasado, que hubo tres o cuatro debuts el mismo día y para nosotros, eso es lo que más alegría nos otorga“.