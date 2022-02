Para el campeón con el Rebaño en el 2006, el único refuerzo no ha cumplido con las expectativas.

Adolfo Bautista es uno de los ex jugadores de las Chivas de Guadalajara que no tienen “pelos en la lengua” y en cuanto detecta alguna situación que no le parece la expresa tanto en entrevistas como en sus redes sociales, tal fue el caso de la opinión que emitió sobre el accionar de Roberto Alvarado en el Torneo Clausura 2022.

Siendo el único refuerzo para el primer equipo del Rebaño Sagrado, el “Piojo” sigue quedando a deber en los cuatro partidos donde ha visto actividad, a pesar de que fue el autor del gol con el que descontaron el marcador frente a los Tigres de la UANL el sábado anterior donde cayeron 3-1 en el compromiso correspondiente a la Jornada 5 que se celebró en el Estadio Akron el fin de semana pasado.

Pero el “Bofo” no se guardó nada y en una publicación que hizo Chivas en su cuenta oficial de Instagram con una imagen de Alvarado, el ex talentoso futbolista rojiblanco y campeón en el 2006 con José Manuel de la Torre como entrenador, aseguró que “le pesa la camiseta”, desatando una serie de comentarios apoyando su punto de vista.

Y es que el “Piojo” Alvarado ha mostrado poco de lo que llamó la atención de Guadalajara cuando militaba en Cruz Azul, siendo pieza clave en el título que consiguieron en el 2021 venciendo a Santos Laguna en la Final. Aunque se podría considerar que es poco tiempo para que rinda como se espera acumulando un total de 284 minutos en la cancha de 450 que se han disputado.

Los números del Piojo Alvarado