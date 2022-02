Alexis Vega sigue haciendo que la directiva de las Chivas de Guadalajara tenga “el alma pendiendo de un hilo”, debido a que su renovación no se ha dado y ya pasaron varias semanas de este 2022, pues al inicio del año era uno de lo objetivos principales que no se ha dado por varias peticiones del atacante que al parecer no se han concretado.

El primer punto trascdental era un aumento importante del sueldo que se espéculo, tendría que ser del 100% para que lograran firmar la extensión de su contrato, sin embargo la dirigencia le habría puesto sobre la mesa una cantidad todavía por encima de ese porcentaje con tal de convencerlo.

No obstante, el Gru se mantiene sin hacer oficial el nuevo acuerdo y esto ha dado mucha “tela de dónde cortar” para pensar en que los objetivos de Alexis Vega sigue estando lejos de cumplir con las expectativas que le ofrece la dirigencia de Chivas, pero las negociaciones se mantienen y tampoco se puede considerar que el delantero no pretende renovar.

¿Por qué no ha renovado Alexis Vega?

Una de las razones más importantes que tienen inquieto al artillero rojiblanco que suma tres goles en los cinco partidos que ha disputado en el Torneo Clausura 2022, son las facilidades que pueda recibir para salir a Europa y cumplir su sueño de jugar en el viejo continente, pues está claro que vive su mejor momento como futbolista y esto le da confianza de pensar en el otro lado del Atlántico.

Y justamente este es el tema que tiene detenidas las pláticas para renovar, según lo dio a conocer el diario El Universal. En la información se aclara que Alexis Vega no ha recibido el respaldo que esperaba en caso de que llegue una oferta por sus servicios, lo cual ha evitado que se sienta convencido de extender el acuerdo con Guadalajara.