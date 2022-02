Chivas de Guadalajara volvió a la senda del triunfo tras golear 3-1 a Juárez FC en el marco de la Jornada 4 del Clausura 2022. Los dirigidos por Michel Leaño le hicieron frente al frío de la frontera y vuelven a tener buenas sensaciones tras el empate y victoria en las dos fechas pasadas, por ello han escalado posiciones en la tabla y para esta Fecha 5 se ubican entre los pirmeros puestos de la competencia.

Carlos Cisneros, Alexis Vega y Jesús Angulo fueron los autores de los tres tantos con los que el Rebaño dio vuelta al marcador tras iniciar 1-0 en la primera hora de partido. Con estos tres puntos, Chivas llegó hasta el quinto lugar con siete uniades, solo por debajo de escuadras como Puebla, Atlas, Cruz Azul y Pachuca.

Al arranque de esta Fecha 5 los tapatíos están ubicados entre los lugares de honor dentro de de la tabla en igualdad de puntos que Tigres UANL, su rival de esta tarde y Pumas de la UNAM, por ello es de vital imprtancia sacar los tres puntos frente a los felinos para seguir acercándose a los puestos que reparten un boleto directo a la Liguiila, con la intención de mantenerse el resto del campeonato.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PUEBLA PUEBLA 5 11 2 ATLAS ATLAS 5 11 3 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 4 10 4 PACHUCA PACHUCA 4 9 5 GUADALAJARA GUADALAJARA 4 7 6 TIGRES UANL TIGRES 4 7 7 PUMAS UNAM PUMAS 4 6 8 JUÁREZ JUÁREZ 4 6 9 TOLUCA TOLUCA 3 6 10 MONTERREY MONTERREY 3 5 11 LEÓN LEÓN 4 5 12 TIJUANA TIJUANA 5 4 13 MAZATLÁN MAZATLÁN 4 3 14 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 4 3 15 NECAXA NECAXA 4 3 16 QUERÉTARO QUERÉTARO 4 2 17 AMÉRICA AMÉRICA 3 1 18 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 4 1

Por encima de Chivas se ubica el Pachuca como cuarto clasificado. Ya en mitad de la tabla la lucha es más cerrada con hasta cinco equipos con un solo punto de diferencia. Mientras que en la zona baja destaca la presencia del América, que apenas ha cosechado un punto y colinda con los últimos posicionados.

Para esta Jornada 5 estos son los partidos y resultados que se han dado hasta el momento: Mazatlán 2-0 Xolos, Puebla 1-1 Atlas. Para este sábado sigue la activdad con San Luis vs. Tpluca, Chivas vs. Tigres, Cruz Azul vs Necaxa, Santos vs América. El domingo, Pumas vs León, Pachuca vs Querétaro y Monterrey vs Juárez.