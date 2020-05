Alan Pulido acusa a directivos de vetarlo de la Selección Mexicana

Alan Pulido denunció públicamente en una entrevista el haber sido vetado de la Selección Nacional, además de recibir amenazas de parte de directivos del futbol mexicano acerca de su carrera futbolística mientras defendía los colores del Olimpiakos de Grecia.

"En un momento, me echaron miedo, me dijeron: no vas a jugar nunca más, me tuvieron vetado de la selección, todo mundo sabe, ya jugando en Grecia y es difícil", comentó el atacante.

Pulido ha demostrado a lo largo de su carrera de ser un delantero con mucho gol y recursos, los números hablan por sí solos de su rendimiento y con tan solo 29 años llama la atención que haya recibido tan pocas oportunidades en El Tri y el apunta hacia los dirigentes aunque sin dar nombres.

"Yo siento que, en su momento, no le dan el valor que se requiere al jugador. Quieren manejarlo en todos los aspectos y ha pasado con muchos equipos que, si no quieres hacer esto, entonces te lo hacen a la mala”, continuó.

Puligol ahora se encuentra en las filas del Sporting Kansas City de la MLS después de haber triunfado con Chivas, cosa que para muchos fue un retroceso en su carrera y le terminó de cerrar las puertas de la selección.