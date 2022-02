El caso de José Juan Macías no es nuevo para las Chivas de Guadalajara, pues han habido otros futbolistas que emigraron con la intención de cumplir el sueño de jugar en Europa y terminaron con más pena que gloria regresando a la Liga MX o incluso al mismo cuadro rojiblanco para recuperar parte de su mejor nivel, misma intención que existe con el artillero a quien no le fue bien con el Getafe.

En muchas ocasiones los representantes o gente cercana al futbolista los presiona para tomar decisiones que al final terminan por perjudicar su carrera, algunas de estas personas influyen en su fututo de manera negativa o incluso hay quienes por sí solos consideran que es buen momento para irse al extranjero y en muchos casos vuelven con más pena que gloria.

Omar Bravo

Omar Bravo fue vendido de Chivas al RC Deportivo de La Coruña en agosto de 2008 por una buena cantidad de dinero. Su paso por Europa no fue el mejor: a los 6 meses retornó a la Liga MX para jugar con Tigres. Tiempo después volvió al Rebaño Sagrado.

Ulises Dávila

Tras un corto proceso con el primer equipo del Guadalajara, el mediapunta fichó por el Chelsea en agosto del 2011. Jamás jugó un partido con el enorme equipo inglés, quien lo cedió en condición de préstamo en varias ocasiones hasta que finalizó contrato. Pasó por clubes de España como C. E. Sabadell F. C., Córdoba C. F. y C. D. Tenerife pero en ninguno se logró consolidar y actualmente juega en Australia.

Oswaldo Alanís

El zaguero no es canterano, pero se fue del Rebaño. Alanís, sin lugar en Chivas, fichó por el Getafe en julio de 2018 y a los 45 días lo cortaro para irse al Real Oviedo. En julio de 2019 volvió al Guadalajara y posteriormente se fue al San José Earthquakes de la MLS. Actualmente milita en Mazatlán.

Carlos Peña

"Gullit" Peña tampoco es canterano, pero fue propiedad de los tapatíos. Chivas lo compró en una cifra millonaria en enero del 2016 al León y lo vendió al Rangers FC de Escocia en julio de 2017. Jugó con el FAS de El Salvador donde fue campeón y pasó al Antigua GFC de Guatemala, pero dieron por terminado su contrato a los pocos meses.