Todos los partidos que se perderá Alexis Vega con Chivas

El panorama empieza a ser por demás complicado para las Chivas de Guadalajara en el futuro cercano, pues la lesión de Alexis Vega no es tan grave como se temía, pero es inevitable pensar en que se perderá los siguientes encuentros importantes del conjunto rojiblanco, sobretodo ante América y Atlas, los Clásicos que todo jugador y aficionado espera cada torneo.

La lesión en el tobillo derecho de Alexis Vega propició que fuera llevado a un hospital en el duelo entre la Selección Mexicana y Costa Rica el domingo anterior, donde terminó con un esguince de segundo grado, sin embargo apenas el jueves reportó con el equipo tapatío para ser valorado por el cuerpo médico del Rebaño Sagrado y determinar el tiempo que estará fuera de actividad.

Pero a juzgar por la situación que se avecina en el Club Guadalajara, lo menos que necesitan es forzar la rehabilitación de uno de sus mejores atacantes, por tal motivo Vega reconoció, a su llegada a la Perla Tapatía, que no apresuraría su regreso a las canchas tomando como referencia que el año pasado tuvo que jugar infiltrado en la Liguilla del Gurd1anes 2020.

Este jueves en la columna de Sancadilla del Grupo Reforma se ventiló que el Gru estará fuera de actividad al menos un mes, es decir, los cinco siguientes partidos de Chivas en la Liga MX, porque se va a atravesar una doble jornada, entre los cuales aparecen los Clásico ante las Águilas y los Rojinegros, pero empezando por el de este domingo 12 de septiembre ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria.

“Afortunadamente, la lesión de Alexis Vega no luce tan grave, aunque eso no evitará que esté fuera por al menos un mes, tras sufrir un esguince en el tobillo derecho, en el partido del Tri ante Costa Rica. Pero lo que me dejó claro el futbolista de Chivas es que al mal tiempo, buena cara. Y es que ayer, que fue cumpleaños del celeste Roberto Alvarado, Vega fue uno de los más animados en el festejo en plena concentración de la Selección”, publicó Sancadilla.

Los partidos que se perdería Alexis Vega con Chivas

Jornada 8

Pumas vs. Pumas 12 de septiembre

Jornada 9

Chivas vs Pachuca 18 de septiembre

Jornada 10

Chivas vs América 25 de septiembre

Jornada 11

Querétaro vs Chivas 29 de septiembre

Jornada 12

Chivas vs. Atlas