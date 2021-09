¿Estará en el Clásico Nacional? Alexis Vega confirma la terrible noticia

Alexis Vega volvió a la Ciudad de Guadalajara para ponerse a las órdenes del cuerpo médico de las Chivas y empezar su rehabilitación, tras la lesión en el tobillo derecho que sufrió en el duelo ante Costa Rica dentro de las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022. A su llegada el futbolista aseguró que no va a apresurar su recuperación sin importar que se pierda el Clásico Nacional contra América.

Luego de su arribo a la Perla Tapatía, el atacante del Rebaño Sagrado dejó en claro que su único objetivo es estar al 100% sin importar el tiempo que deba estar fuera de actividad, por lo que recordó la Liguilla del Guard1anes 2020 donde tuvo que jugar infiltrado debido a un problema en el mismo tobillo donde en esta ocasión presenta un esguince de segundo grado.

"Sería una tontería si me pusiera a pensar o a precipitarme si llego o no al Clásico, solamente el tiempo y la sanación de mi lesión lo sabrá. El torneo pasado me pasó igual y jugué la Liguilla infiltrado, pero ahora estamos en pleno torneo así que estaré listo cuando tenga que estar. Si son dos, tres o cuatro semanas, voy a tomarlo de la mejor manera y pensar en aportarle al equipo", explicó Vega.

El artillero, quien estuvo con el Tricolor en el duelo contra Jamaica donde marcó un gol y frente a Costa Rica algunos minutos, hasta antes de recibir una fuerte barrida del zaguero Francisco Calvo, reconoció que en cuanto sintió el fuerte dolor pensó en lo peor, pues ha sido un problema recurrente que afirma ya sabe como sobrellevar para ponerse a punto.

"Fue una sensación horrible dentro del terreno de juego. Al saber que fue una entrada por detrás llegué a pensar en que fuera otra lesión más grave, pero los estudios descartaron cualquier lesión que me pudiera alejar más tiempo del fútbol y toca recuperarse. Es un esguince y ya sé cómo recuperarme y aprovecharé este tiempo para ponerme a tope", comentó Alexis Vega.

Las palabras de Alexis Vega en su regreso para reportar con Chivas



�� @jhernandez83 | https://t.co/AUeiVcLNBH pic.twitter.com/LmTByMb1db — La Afición (@laaficion) September 8, 2021