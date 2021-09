¡No sólo la lesión de Alexis Vega! Esto que detonó el malestar de Chivas con el Tri

La directiva de las Chivas de Guadalajara una vez más está molesta con la Selección Mexicana por una lesión de Alexis Vega, pues el atacante sufrió un esguince de segundo grado propiciado por el jugador de Costa Rica Francisco Calvo, con lo cual esperaban que el atacante volviera de inmediato a la Perla Tapatía para ser revisado y empezara con su rehabilitación, pero el futbolista seguirá con el Tri hasta después del partido del miércoles contra Panamá.

El diario Record informó que la dirigencia del Rebaño Sagrado no pudo ocultar su enfado por el fuerte golpe que recibió Vega ante los ticos, no obstante es una consecuencia de un partido de futbol para cualquier jugador, aunque el malestar se debió a que el delantero no ha regresado a la Ciudad de Guadalajara para ser valorado y no perder más tiempo, ya que no confían del todo en el cuerpo técnico del Tricolor.

Sin conocer con exactitud el tiempo que estará fuera de actividad el Gru, se hablan de dos a seis semanas, pues sufrió un esguince de segundo grado que hasta el momento solo los médicos de la Selección Mexicana han podido constatar, por ello en Chivas deseaban contar con el regreso de Alexis Vega lo antes posible para ponerlo bajo su supervisión y darle el reposo suficiente.

Pero todo indica que Vega continuará con el Tricolor para el partido de este miércoles donde visitarán a Panamá en el tercer compromiso del octagonal final rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, haciendo que tanto la revisión medica como los trabajos de recuperación se vayan posponiendo más días, lo cual pone al Club Guadalajara en una complicada situación, ya que desconocen cuántos partidos no podrá jugar uno de sus mejores elementos.

Cabe recordar que en el 2020 Alexis Vega también sufrió una lesión cuando se encontraba con el combinado mexicano en uno de los miniciclos y fue Ignacio Rivero de Cruz Azul quien lo lesión en un juego amistoso en al CAR, provocando que para esa Liguilla el goleador de Chivas tuviera que jugar infiltrado, por lo que en el club rojiblanco no tienen la mejor referencia del Tri cuando uno de sus jugadores se lesiona.