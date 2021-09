Chivas toma medidas y despide a integrante de su directiva

Las Chivas de Guadalajara le dieron las gracias a uno de los integrantes de la directiva y se trata de Jesús Hernández, secretario técnico del primer equipo, quien fue despedido este martes sin conocer mayores detalles al respecto, pues el equipo rojiblanco tampoco ha explicado la razón del despido, según información del periodista de Milenio, Jesús Hernández, quien reveló a Alejandro Manzo como la persona que ocupará el cargo vacante.

El Rebaño Sagrado no contará más con los servicios de “Chuy” Hernández, quien desde el 2004 se desempeñaba como el encargado de logística y las necesidades de todo el primer equipo, aunque al inicio de su paso por el club tapatío lo hizo como encargado de todas las categorías de la institución, hasta que en el 2009 se decidió que sólo lo hiciera para la escuadra de la Liga MX.

Parte de su labor más importante era acodar los vuelos, viajes y hospedajes de los futbolista de Guadalajara, al igual que todas las necesidades de los deportistas, por lo que se debía enfrentarse a la labor de “lidiar con administradores, recepcionistas, choferes, promotores, personal de mercadotecnia y promoción, de aerolíneas, árbitros, etcétera”, según lo explicado por el equipo rojiblanco.

Aunque el trabajo de Hernández no tenía nada que ver con el funcionamiento deportivo del Club Guadalajara, es un hecho que no hay mucha satisfacción con lo que están haciendo a todos los niveles, pues también hay versiones extraoficiales que hablan de una división de opiniones entre el director deportivo Ricardo Peláez y el director de futbol juvenil, Michel Leaño, quien no pierde la esperanza de sentarse en el banquillo algún día.

En este sentido, existe una tensa calma al interior de Chivas, ya que el proyecto de Víctor Manuel Vucetich está lejos de acercarse a los objetivos que se habían establecido, pues llegarán al encuentro del próximo domingo contra los Pumas de la UNAM dentro de la Fecha 8 en el Torneo Grita México Apertura 2021 con dos triunfos y nueve puntos de 21 posibles.