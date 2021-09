¡No es broma! Oribe Peralta quiere seguir en Chivas

Oribe Peralta nunca ha terminado por convencer en las Chivas de Guadalajara no solamente por llegar procedente del acérrimo rival, sino por el pobre nivel que ha desempeñado hasta el momento, pues acumula dos goles en partidos oficiales y solo uno en la Liga MX, no obstante, el atacante expresó que le gustaría seguir en la institución rojiblanca en el futuo inmediato o de lo contrario seguir activo en otro club.

En conferencia de prensa esta martes, Oribe aseguró que su intención es seguir con el Rebaño Sagrado o en cualquier otro club, ya se siente fuerte físicamente para mantenerse como futbolista activo, pero aseguró que por el momento no es un tema prioritario, ya que en Guadalajara hay otros temas que atender: “Espero que haya oportunidad de seguir aquí o habrá alguna otra oportunidad y si no estoy listo para afrontar lo que se venga. A lo largo de mi carrera he sido bendecido, no me podría quejar por nada, estoy bien con cualquiera de las decisiones que ocurran”.

“Aportar desde dónde esté, creo que jugar o no jugar no me imposibilita para poder ayudar, tratar de compartir mi punto de vista sobre cada situación que atravesamos y compartir esa experiencia que a lo largo de los años me ha ayudado a estar donde estoy, buscar la forma de ayudar desde donde estés, no necesitas estar jugando para hacerlo”, abundó el delantero mexicano.

Oribe elogia a Ángel Zaldívar

El goleador también se dio tiempo para hablar del gran nivel que ha mostrado el “Chelo” Zaldívar, pues considera que es un atacante muy completo del que no se habla mucho, pero cuenta con recursos importantes para aportar a Chivas, esto luego de comparar su trayectoria con la de Henry Martín: “Tenemos delanteros mexicanos de gran calidad. El “Chelo” es un delantero muy completo, siempre busca dar su máximo para el equipo y me sorprende que no lo noten, pero volviendo a lo de Henry estamos empeñados en comparar a los demás con alguien más, para mí en México hay mucho talento y debemos saberlo explotar”.

Defiende a Funes Mori de las críticas

“No he visto, ni estoy enterado de lo que pasa con Javier (Chicharito). En alguna oportunidad que lo vea le preguntaré, por eso no puedo opinar al respecto. Funes Mori es un jugador muy completo que tiene condiciones para estar ahí, cualquiera que esté en esa posición va a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siempre tienes que cumplir con algo que te pide el entrenador para el funcionamiento, por lo poco que he podido ver en los partidos me parece que ha hecho una buena labor”.