La goleadora del Rebaño no solamente busca ganar campeonatos también quiere dejar una huella imborrable en la institución.

Alicia Cervantes y su hambre de triunfo: Hace cinco año no era nadie y ahora quiero alcanzar a Omar Bravo en Chivas

Alicia Cervantes nunca ha despegado los pies del piso, sabe que su gran momento se debe simplemente al trabajo y la humildad para conseguir sus objetivos tanto dentro como fuera de la cancha, por ello sus sueños no tienen límite y quiere dejar una huella en las Chivas de Guadalajara Femenil no solo con campeonatos, también persiguiendo la marca histórica de la institución

La delantera del Rebaño Sagrado recordó sus inicios en el balompié, donde jugó con Atlas con un sueldo muy bajo antes de pasar a Rayadas, logrando incrementar su nivel llamando la atención de las tapatías que al final al llevaron de regreso a su estado natal y vaya que ha cumplido con creces al ser la máxima goleadora del equipo femenil, motivando que desee lanzarse con todo por el récord que ostenta Omar Bravo como el máximo romperredes del club con 160 tantos.

“Cuando comenzó la Liga MX Femenil yo no era nadie. Quiero muchos campeonatos en Guadalajara. Quiero ser la persona que no se olvide en el equipo. Quiero estar en la historia de una institución como Chivas. Todavía me falta alcanzar a Omar Bravo, que es una de las metas que tengo y en algún momento ir a jugar a Estados Unidos”,comentó Licha en entrevista para Fox Sports, quien suma 77 anotaciones hasta el momento con las rojiblancas.

No es fácil ser líder de un equipo como Chivas

Alicia Cervantes aseguró que en este 2023 el objetivo está muy claro, buscar un nuevo título con Guadalajara y mantenerse entre las jugadoras referentes del equipo de sus amores, aunque advirtió que tampoco es sencillo liderar a la escuadra más importante del futbol mexicano que siempre está obligada a pelear por los primeros lugares de la Liga MX Femenil.

“Física y mentalmente estoy muy bien. Quiero dar lo mejor de mí este torneo y llegar a otra final más. No es fácil ser líder de un equipo como lo es Chivas, pero siempre trato de ser la mejor compañera. Que todas sepan que cuentan conmigo. No solo yo, muchas jugadoras en Guadalajara tienen liderazgo”, explicó Licha.

