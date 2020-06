Ángel Zaldívar pierde la pugna con Briseño, será registrado con el dorsal 13 en Chivas y Alexis Vega lo confirma

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reveló este miércoles en una entrevista que finalmente su compañero Ángel Zaldívar "ya se dio por vencido" y en un intento por evitar inmiscuirse en el polémico debate que se ha generado dentro de la plantilla rojiblanca por el dorsal que actualmente pertenece al defensor Antonio Briseño y que pretendía recuperar el atacante zudo en su regreso al redil, confirmó el resultado de esta pugna interna.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado, de 22 años de edad, durante una entrevista este miércoles con Chivas TV, consideró que "el torneo pasado veníamos jugando muy bien, por algo pasan las cosas y este torneo empezamos de cero, queremos hacer muy buenas cosas, calificar y después pelear un título, que es lo que anhelamos". Luego fue consultado sobre su opinión al respecto de la particular pugna.

Zaldívar finalmente claudicó en su deseo de tener de vuelta su dorsal 14 (JAM media/Chivas)

Vega, durante su intervención, enfatizó en su opinión que ese caso parece haberse definido al reconocer que son "temas que a mi no me incumben, obviamente, que ellos se peleen, que hagan lo que quieran, pues la playera no juega" y reveló que "Chelo (Zaldívar) ya se dio por vencido, va a agarrar la camiseta número 13 y hay que esperar a ver qué pasa y bueno, el Pollito (Briseño) se hizo fuerte y no soltó el número".

El "Chelo" Zaldívar, luego de la confirmación ofrecida por su compañero en el ataque rojiblanco, no sería la primera ocasión en que deje de utilizar el número 14, luego que en su llegada a Monterrey, en una cesión por un año que se cumplió en diciembre pasado, utilizó el dorsal 19 y el pasado semestre con Puebla tuvo asignado el nueve.

Ángel Zaldívar y Antonio Briseño tuvieron un controvertido intercambio en las redes sociales por el dorsal 14 al anunciarse el regreso del "Chelo" al redil tras año y medio de cesiones, ante la posible salida del juvenil José Juan Macías al mercado europeo. Pero de momento, deberá conformarse con utilizar un número diferente al que siempre tuvo como rojiblanco.