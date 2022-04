Después de los acalorados percances que se han presentado durante los días recientes en el entorno de Chivas, mismo que alcanzó su momento cumbre en la protesta que organizó un grupo de animación rojiblanco y que intentó golpear a los jugadores del Guadalajara, por lo que después de la trifulca Antonio Briseño dio la cara a los líderes de los barristas.

El ‘Pollo’ entabló un dialogo con los aficionados en donde reconoció sentir miedo por el cómo pueden reaccionar los grupos de animación, ya que saben que pueden matar por el escudo; sin embargo, reiteró su compromiso en el terreno de juego y admitió que todos los futbolistas están igual de comprometidos.

“Yo sé que la impotencia. Para nosotros es peor porque muchos de ustedes se meten con nuestra familia, a nosotros nos da miedo salir a la calle. Yo sé que por este escudo ustedes matan, yo también me voy a matar en la cancha. Con todas mis limitaciones me muero en la cancha cada entrenamiento y todos mis compañeros hacen lo mismo”, declaró Briseño.

En un video difundido por El Universal se aprecia que los líderes de La Insurgencia diciéndole al futbolista rojiblanco su molestia pese a no saber con certeza quién es el culpable del mal paso del equipo: "No se ve (el esfuerzo de los jugadores), no sé quién sea, si el técnico, si Amaury, si Peláez, estamos hasta la madre".

¿Qué les dijo Fernando Beltrán a los barristas?

El ‘Nene’ también apareció en el lobby del hotel después de la trifulca, en donde les aseguró que él y todos los jugadores están dispuestos a escuchar las críticas y mentadas de madre, pero no con violencia como se suscitó unas horas antes: “vengan a mentarnos la madre, lo que quieran decirnos aquí estamos y les damos la cara. Sacamos los huevos y lo que quieran, pero así no”.

