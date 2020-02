Aris Hernández confiesa que sueña con retirarse en Chivas

Edwin Hernández en ningún momento contó para el nuevo proyecto de las Chivas de Guadalajara que está comandado por Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena por lo que se vió obligado a buscar nuevos horizontes a pesar de que su deseo era mantenerse con el Guadalajara con quien aún tenía contrato por 6 meses más.

Aris estuvo con una gran incertidumbre a lo largo de estas primeras semanas del 2020 porque no sabía cual sería su futuro hasta que de último momento recibió la liberación para poder sumarse al Salamanca de la segunda división de España.

A pesar de todo lo sucedido en el pasado reciente, Hernández sostiene que las Chivas de Guadalajara es el equipo más grande de México y que su deseo es regresar tarde o temprano al equipo para retirarse.

"A mi me encantaría regresar a retirarme en Guadalajara. Lo que yo viví en Chivas no lo viví en ningún otro equipo. Nada me dejó más marcado que mi paso por Chivas", expresó.

Con 33 años de edad Aris Hernández tiene la posibilidad de cumplir su sueño de jugar en el viejo continente por lo que está muy entusiasmado con este nuevo reto que se le ha presentado en su carrera.