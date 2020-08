Atento: Posible once inicial de Chivas para recibir a Pachuca en Jornada 7 del Torneo Guard1anes 2020 de Liga MX

El cuerpo técnico de las Chivas de Guadalajara, liderado por el entrenador Víctor Manuel Vucetich, se mantiene buscando su alineación ideal y luego de reincorporar a los atacantes Alexis Vega y Uriel Antuna, ya tendría perfilado su once inicial para el sábado en el Estadio Akron, donde recibirá al club Pachuca en la séptima jornada de este Guard1anes 2020.



Los integrantes de la plantilla principal del Club Deportivo Guadalajara trabajó el viernes para ultimar detalles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle con miras a este duelo ante los Tuzos, a pesar de la incertidumbre que ha generado dentro del equipo el reintegro de Vega y Antuna, que pudiera afectar la confección de la alineación para esta séptima fecha del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX.

Vucetich tendría la potestad de integrar a Vega o Antuna a su once inicial (Chivas)

El "Rey Midas", quien tendrá la oportunidad de armar su tercera alineación, mantendrá lo más posible a los elementos de confianza, pese a mantener la duda aún por el acompañante de José Juan Macías en la delantera rojiblanca. Por tal motivo, abrirá su once inicial en el arco con un voto de confianza al predilecto: José Antonio "Toño" Rodríguez.

El cuerpo técnico de la institución tapatía dispondrá de una defensiva liderada por Jesús Sánchez como lateral derecho. El "Chapito" estará acompañado por Hiram Mier y Gilberto Sepúlvenda en la pareja de centrales y Miguel Ángel Ponce en la banda izquierda, quien dejerá a Cristian Calderón como opción de variante en el ataque.

Cerramos preparación en nuestra casa.



�� ¡Estamos unidos y listos para enfrentar a Pachuca! ��#VolverteAVer pic.twitter.com/rocwU5S4HY — CHIVAS (@Chivas) August 28, 2020

El mediocampo rojiblanco se mantendrá comandado por el capitán Jesús Molina, quien compartirá la zona con Fernando Beltrán. Mientras que por las bandas, se mantendrían Isaac Brizuela por la derecha y Jesús Angulo por izquierda. Ronaldo Cisneros aparecerá de nuevo como media punta o enganche en caso que no se confirme la incorporación de Alexis Vega y estará detrás del delantero centro: José Juan Macías. De no confirmarse otro nuevo caso de coronavirus o Covid-19 en el redil, así quedaría el once inicial de Chivas:

Vucetich dispondría de una formación idéntica a la que salió en Toluca