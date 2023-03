El inolvidable mediocampista zurdo de las Chivas de Guadalajara, Ramón Morales, fue protagonista la noche del martes del promocionado Foro de Leyendas que lo encontró con el mítico Demetrio Madero y dos exfiguras del América: Carlos Reinoso y Juan Carlos Medina, en las instalaciones del Estadio Akron; después de rememorar un par de episodios particulares en el Clásico Nacional del Torneo Clausura 2005 de la Liga MX.

Demetrio Madero, recordado central del Rebaño Sagrado, inició la tertulia y reconoció que "cada vez que llega este partido, impacta a todo el país y más allá. Todos los demás partidos que les ha dado por llamar clásicos, por ejemplo: acá en Jalisco se habla que el Chivas-Atlas es muy añejo, está bien, quizás tiene muchos años, pero no alcanzó ese nivel de esa rivalidad como la que hay entre Chivas y América. Con todo respeto, para mí, el clásico es Chivas-América".

El show de Ramoncito Morales en el Foro de Leyendas comenzó con una aclaratoria para los fanáticos extremos de Chivas o América al referir que "sí se le puede enseñar y reconocer que playera trae; qué historia tiene esa playera y a partir de ahí, respetas al rival. Pero defiendes tu playera y cuando entras al terreno de juego, cuando estes fuera, dentro, cuando se acabe el partido -independientemente qué pase- la playera tiene que estar bien puesta, eso sí lo puedes entender".

El mediocampista zurdo de inolvidable paso por el Guadalajara envió su recado a la afición al agregar: "que la gente reconozca también lo que es el Clásico de México, porque también es una lucha de los 22 que están en el terreno de juego, es una lucha de quién grita más, quien apoya más, quién sale de más, eso es importante. Ahora que estamos afuera, somos ese aficionado que en esos 90 o ahorita duran 110-120 minutos de partido, se identifique y que también reciba de abajo hacia arriba ese compromiso, ese amor que se debe de tener y el aficionado sabe responder de esa forma y el aficionado de Chivas, en especial en este partido, tiene que subir los decibeles mucho más".

La opinión de Ramon Morales del Clásico del Clausura 2005

Ramón Morales se erigió como protagonista del Foro en la instalaciones del Estadio Akron, luego de rememorar el Clásico Nacional del Clausura 2005 al admitir que "fue para mí, el mejor clásico de mucho tiempo. Fue un partido en nuestra casa, perdón, en el Estadio Azteca -qué digo- es que estaba lleno de Chivas. (Risas) Estaba lleno de Chivas y la verdad fue un partido donde los dos equipos se entregaron. Me acuerdo que fue de los primeros (juegos) de Don Jorge (Vergara Madrigal), me acuerdo bien, porque la playera no tenía publicidad y jugar este partido fue muy emocionante".

Luego, Ramoncito recordó el penal que le marcó a Guillermo Ochoa y admitió que "nunca me había tocado tirarle un penal a Ochoa y tocó en el Mundial, o sea, en Alemania 2006 terminaba el entrenamiento y me quedaba a tirarle tiros e hicimos buena amistad y un día se me acerca y me dice: Nunca me has tirado un penal. Y le digo: No, nunca. Me dice: Cuando los tires ya sé pa donde los tiras. Te juro que eso pasó en ese momento, me recordé de ese momento, aparte tiré un penal previo con Cruz Azul en cuartos de final, me acuerdo que un compañero el Bofo (Adolfo Bautista) me decía: dejame tirarlo y le dije: no, este yo lo tiro y tu tiras el que sigue y el que sigue era ese con América, pero en la jugada no se ve cuando el Bofo agarra la pelota y la verdad voy a ser muy honesto, el que tiene la presión es el que va a cobrar, el compañero que está a un ladito no. Bofo me dijo, si ese día hay un penal yo lo tiro. Va, agarra la pelota y de verdad me quedé con la idea de que él iba a tirar el penal. Si la agarra, pero se viene caminando hacia mi y me dice: Tiralo, te juro que en el momento que me dice tiralo, me acordé de aquellos momentos con Ochoa en el Mundial y si se fijan ese es uno de los pocos penales que cambio, lo engaño totalmente, lo espero hasta el final y el meter el gol fue una emoción, no tiene palabras. Me estoy emocionando un poco, porque me trae recuerdo, porque sabía de la responsabilidad y cumplí un sueño en ese gol, ser campeón con Chivas fue algo maravilloso".

