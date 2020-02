Chelis Sánchez alabó a Fernando Beltrán pese a la caída de Chivas contra Tigres

Más allá de que el Guadalajara fue goleado por Tigres en el Volcán, para José Luis Sánchez al menos hubo algo para rescatar: el trabajo de Fernando Beltrán en el mediocampo.

El exentrenador de Puebla aseguró que el canterano fue prácticamente el único que estuvo a la altura de lo exige Chivas en Monterrey y se deshizo en elogios para él.

En vivo en Fútbol Picante fueron muy duros con el conjunto de Luis Fernando Tena, que no termina de levantar cabeza en el Clausura 2020 de la Liga MX, pues por primera vez ha quedado fuera de los puestos de Liguilla.

"Hoy solamente Beltrán muerde y solamente Beltrán arrastra la pelota hacia adelante".



pic.twitter.com/SIJUZxQKk1 — Futbol Picante (@futpicante) February 9, 2020

Por ejemplo, Mario Carrillo aseveró allí en ESPN: "No hay defensa, no hay ataque. Tienen buen equipo pero no hay funcionamiento". Por su parte, Jared Borgetti opinó: "Para mí si hay crisis en el Rebaño Sagrado".

El próximo desafío será nada menos que frente a Cruz Azul el próximo sábado desde las 21 en el Estadio Akron, por la sexta jornada del certamen nacional.

Por primera vez en esta Liga MX, Chivas está fuera de la zona de Liguilla.