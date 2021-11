Sergio Santana no está conforme con el rendimiento de Chivas y aseguró que el formato de la Liga MX tiende a la mediocridad.

El momento de Chivas Guadalajara es impropio de la envergadura de la institución y sumamente reprobable desde hace varias temporadas. A pesar de invertir varios millones, de realizar varias modificaciones en la dirección técnica y dirigencial y de tener el peso propio de un club histórico, no logró protagonizar ninguna Liga MX en los últimos años.

Sergio Santana, exdelantero de El Rebaño, criticó el pésimo estado de forma del equipo y la incapacidad de acceder directamente a la Liguilla: "Ya tiene bastante tiempo así. Al verlo calificar de esa forma, uno dice 'bueno, al menos entraron'. No es nada bonito ver a un equipo tan grande y con tanta historia calificando de esa manera, debería de estar en los primeros lugares. Ojalá se pueda estabilizar".

A su vez, el exprofesional se manifestó en contra del formato del actual certamen: "No me gusta, son muchos partidos. Deberían entrar los primeros ocho. No hay exigencia. Los equipos pueden empezar mal, pero si ganan los últimos tres partidos se meten al repechaje. La competencia se vuelve mediocre".

De todas maneras, y en la previa al duelo de hoy frente a Puebla, manifestó que esto se olvidará si Guadalajara es campeón: "Si eres campeón, no importan las formas. Al final de cuentas, el torneo es resultadista".