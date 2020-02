Chivas buscará talentos en Michoacán

Chivas es un gran productor de figuras para el futbol mexicano. Al alinear sólo jugadores nacionales necesita de una cantera fuerte para nutrir su plantilla. En ese camino, la institución comunicó que hará visorías en Michoacán el próximo 22 de febrero en busca de jóvenes talentos.

⚠️ ¡ChivaHermanos de Michoacán!



Este sábado realizaremos visorías �� , checa las categorías y los horarios para probar tu talento ⬇️https://t.co/EEzWeCA4PA — CHIVAS (@Chivas) February 18, 2020

Las pruebas serán abiertas y gratuitas en la ciudad de Sahuayo en las canchas 1 y 2 de la Unidad Deportiva de aquella ciudad.

Los aspirantes a vestir la playera del Rebaño tendrán un partido de 30 minutos para demostrar todo lo que saben y cautivar a los entrenadores del club.

Chivas pide a los elementos que sean puntuales y acudan con uniforme blanco, zapatos de futbol y espinilleras.

Los horarios por categoría son los siguientes:



Sábado 22 / 2004 y 2005 / 8:30 AM

Sábado 22 / 2006 y 2007 / 9:30 AM

Sábado 22 / 2008 y 2009 / 10:30 AM

Sábado 22 / 2010 y 2011 / 11:30 AM